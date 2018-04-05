Суды над россиянками, обвиняемыми в Ираке в терроризме, состоятся 17-го и 29-го апреля

Об этом ТАСС сообщил российский сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. При этом, по его словам, суда в багдадской тюрьме ожидают более 50-ти российских женщин.

Сегодня около 40 матерей женщин, вывезенных в ИГИЛ* мужьями, провели пикет у здания посольства Ирака в Москве. Собравшиеся просили иракские власти проявить снисхождение к своим близким.

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