Суды над россиянками, обвиняемыми в Ираке в терроризме, состоятся 17-го и 29-го апреля
Об этом ТАСС сообщил российский сенатор, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. При этом, по его словам, суда в багдадской тюрьме ожидают более 50-ти российских женщин.
Сегодня около 40 матерей женщин, вывезенных в ИГИЛ* мужьями, провели пикет у здания посольства Ирака в Москве. Собравшиеся просили иракские власти проявить снисхождение к своим близким.
ИГИЛ* — запрещена на территории РФ
Комментарии1
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grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 20:12
Получается - одну студентку ловили всем ФСБ и ГРУ, а более 50 спокойно так вывезли. И отловили их уже в Ираке. ТО есть пока их не поймали ни кто на Родине и не чухнулся.