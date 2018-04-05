Троих арестованных по делу о контрабанде кокаина из Аргентины перевели из СИЗО-5 в спецблок «Матросской тишины»

Троих арестованных по делу о контрабанде кокаина из Аргентины перевели из СИЗО-5 («Водник») в спецблок «Матросской тишины». Об этом РБК сообщили адвокаты обвиняемых. О причинах перевода им ничего не известно. По словам основателя движения «Русь сидящая» Ольги Романовой, перевод обвиняемых в спецблок связан с повышенным вниманием к делу со стороны ФСБ.