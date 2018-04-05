Троих арестованных по делу о контрабанде кокаина из Аргентины перевели из СИЗО-5 в спецблок «Матросской тишины»
Троих арестованных по делу о контрабанде кокаина из Аргентины перевели из СИЗО-5 («Водник») в спецблок «Матросской тишины». Об этом РБК сообщили адвокаты обвиняемых. О причинах перевода им ничего не известно. По словам основателя движения «Русь сидящая» Ольги Романовой, перевод обвиняемых в спецблок связан с повышенным вниманием к делу со стороны ФСБ.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ostapbey 05 апреля 2018 | 20:12
Начнут болтать же.
Лучше бы их и небыло..
Утонули..и концы в воду.
Тишина то матросская!
Даже.
zax Александр Владимирович Захаркин 05 апреля 2018 | 20:15
мочить...?! и списать...?!