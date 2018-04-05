Племянница отравленного в Солсбери Скрипаля Виктория утверждает, что действительно разговаривала с двоюродной сестро
Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория утверждает, что действительно разговаривала с двоюродной сестрой по телефону. Фрагмент этого телефонного разговора ранее был опубликован в российских СМИ. Впрочем, подлинность записи никто не подтвердил.
По словам Виктории Скрипаль, она по-прежнему готова вылететь в Британию к своей двоюродной сестре, но вопрос с визой еще не решен.
Ранее сообщалось, что Скотланд-Ярд опубликовал первое с момента госпитализации после отравления в Солсбери заявление Юлии Скрипаль. Она утверждает, что быстро поправляется. О состоянии отца, впрочем, она ничего не говорит. Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Как сообщает Рейтер, 33-летняя россиянка пока никакого решения не приняла.
Комментарии4
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rern 05 апреля 2018 | 20:07
Англичане наврали по традиции и сподличали в который раз. Дело Березовского из той же серии. Сами кокнули и повесили на других. Вся эта шерлокохолмсщина. Заигрались в преступников и детективы.
ostapbey 05 апреля 2018 | 20:15
rern: а кто спорит?
Россия и предназначена длы того чтоб терпеть разные пакости. Излишества. Или издевательства. С изощрениями.
Исторически же.!
Даже.
sveklotron_7 05 апреля 2018 | 20:08
Англичанка обгадилась
beautyqueen 05 апреля 2018 | 20:15
Утверждает, что действительно разговаривала. А кто записывал? Откуда кассета?