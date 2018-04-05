Племянница отравленного в Солсбери Скрипаля Виктория утверждает, что действительно разговаривала с двоюродной сестро

Племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктория утверждает, что действительно разговаривала с двоюродной сестрой по телефону. Фрагмент этого телефонного разговора ранее был опубликован в российских СМИ. Впрочем, подлинность записи никто не подтвердил.

По словам Виктории Скрипаль, она по-прежнему готова вылететь в Британию к своей двоюродной сестре, но вопрос с визой еще не решен.

Ранее сообщалось, что Скотланд-Ярд опубликовал первое с момента госпитализации после отравления в Солсбери заявление Юлии Скрипаль. Она утверждает, что быстро поправляется. О состоянии отца, впрочем, она ничего не говорит. Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Как сообщает Рейтер, 33-летняя россиянка пока никакого решения не приняла.