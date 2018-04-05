По факту нападения на  главу дагестанского «Мемориала» возбуждено уголовное дело

По факту нападения на главу дагестанского «Мемориала» Сиражутдина Дациева возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Нападение на Дациева произошло 28 марта. Правозащитник был доставлен в нейрохирургическое отделение Республиканской клинической больницы с сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. Накануне его выписали.

Как сообщили Интерфаксу в республиканском МВД, дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью.