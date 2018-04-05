«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Сегодня на выезде казанский клуб со счетом 3:1 обыграл челябинский «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии. Счет в серии до четырех побед стал 4:0 в пользу «Ак Барса».
В финале казанцы встретятся с победителем противостояния ЦСКА – СКА, где счет в серии до четырех побед на сегодняшний день 2:2.
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