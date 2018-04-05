Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает ограничить свободу прессы
Выступая на госсовете, он заявил, что если полностью снять ограничения с прессы, она погубит любую страну и даже весь мир. «Кругом фальшивая информация идет. Она оглушает людей. Пишут, что хотят», — резюмировал лидер ЛДПР.
Комментарии27
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arye_11 05 апреля 2018 | 19:42
Шют всея Руси шютить изволят.
Поистрепался маленько, стал более жалок, чем смешон, но амплуа не меняет.
grossalexis_032018 05 апреля 2018 | 19:47
arye_11: Старую мартышку новым трюкам не научишь ;))
evgolius7 05 апреля 2018 | 19:53
Все троллят и смеются, что власть разрешила собирать валежник.
Зря смеётесь.
Такими темпами, через пару лет, мы узнаем, что он вполне себе вкусный.
mwxp 05 апреля 2018 | 20:02
evgolius7: Профильный комитет Думы уже разрабатывает для народа 100 рецептов из этого полуфабриката.
costs 05 апреля 2018 | 19:53
grossalexis_032018: жирику надо сделать укол в голову
mwxp 05 апреля 2018 | 19:58
costs: Шприц подойдет? Или все же штык?
costs 05 апреля 2018 | 20:16
mwxp: ну штык наверно )) и не в голову ))
hysteria 05 апреля 2018 | 20:00
Журналистика, вторая древняя профессия, после проституции.
Есть журналисты, есть пропагандисты.
А это две большие разницы.
В принципе Жириновскмй прав по своему.
Просто надо отделить тех от других.
chomja 05 апреля 2018 | 19:43
Долой его с "ЭХА"!
equus 05 апреля 2018 | 19:43
Пора призвать ограничить свободу лидера ЛДПР!..
;-)
kunst54 05 апреля 2018 | 19:43
Только газета "Правда" рассказывала советскому народу правду.
jano 05 апреля 2018 | 19:44
И начать с российского ТВ.
brocer 05 апреля 2018 | 19:47
Да он не про прессу, а про то что любая пресса работает на того, кто платит. Вот предложил ограничить тех, кто получает зарплату не от властей РФ.
То есть, если платит власть, то инфа правдивая, а если кто то другой, то враньё. Самого скоро зароют, вместе с партией пидарасов банных.
kunst54 05 апреля 2018 | 20:02
brocer:
Когда Жырик извергает подобную дурь, то делает это не задаром, он знает, что настрижет с этого дивидендов.
desaqz 05 апреля 2018 | 19:48
Особенно оглашать ориентацию лидеров
frauava17 05 апреля 2018 | 19:59
desaqz: А также их доходы
ostapbey 05 апреля 2018 | 19:49
Любую прессу!!!
ЛЮБУЮ!!! ПОГОЛОВНО любую.
Если она на ЛДПЕР!!!! ХЕЙЙА ХЕЙЙА ОЛЕ ОЛЕ
Жирик рулит!!
doxerom 05 апреля 2018 | 19:53
Похудеет, на Паниковского станет похож. Жалкий, ничтожный человечек.
vla7815 05 апреля 2018 | 19:54
Как его, так называемая, партия называется ????? Либерально-демократическая ????? Брехливое название для обдурилова наивных лохов.
mwxp 05 апреля 2018 | 19:55
Даже когда его кренделем скрутит, он не поймет, что он обычный полип на теле нашего общества. Струп.
rern 05 апреля 2018 | 19:57
Режим очень шаткий. Может полететь от желтой газетенки. Зачем такой режим вообще сдался.
ostanovka 05 апреля 2018 | 20:02
Вначале было слово.
И слово было "бог".
И слово было у бога, а какой-то русский единственный полувековой депутат решил это слово, божественное слово, отобрать. Богохульник.
Куда смотрит патриарх????
klegg 05 апреля 2018 | 20:04
///Владимир Жириновский призывает ограничить свободу прессы///
Предлагается ограничить свободу жириновскаго
kail34 05 апреля 2018 | 20:08
Правильно Владимир Вольфович! Заткнуть всем пасть,разрешить говорить только Жириновскому и Путину1 И будет всем счастье!
qwertiks 05 апреля 2018 | 20:12
В жопу трахать пидараса Ж. Свобода слова неотьемлимое право любого гражданина.
fedor55 05 апреля 2018 | 20:13
Фальшивая информация как раз в тех странах, где пишут не то, что хотят, а то, что прикажет диктатор. А по поводу старого клоуна все понятно, он выполняет роль громоотвода, чтобы на фоне его в том числе фашистских заявлений Путин казался добрым царем.
petrivanov 05 апреля 2018 | 20:15
Нужно не ограничить, а запретить! Никакой прессы! Только чистая правда от Жириновского - если он решит, что кому-то что-то нужно знать, то он сам и расскажет!