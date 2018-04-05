Признанный невиновным в педофилии и изготовлении детской порнографии Юрий Дмитриев рассказал о планах на будущее
Суд в Петрозаводске все-таки признал главу карельского «Мемориала» виновным в хранении оружия и приговорил его к ограничению свободы на 3 месяца. Как передает «Коммерсант ФМ», Дмитриев сказал, что надеется за это время закончить книгу о спецпереселенцах в Карелии.
Комментарии9
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alex006 05 апреля 2018 | 19:44
Ну разве не суки?
polba 05 апреля 2018 | 19:52
alex006: Вы тоже храните дома незарегистрированное огнестрельное оружие?
vladislav 05 апреля 2018 | 20:16
polba: " Вы тоже храните дома незарегистрированное огнестрельное оружие?"
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Это ржавые детали оружия, которые он выкопал из болота.
penderezky 05 апреля 2018 | 19:47
Терпила на волыне погорел как любой копатель. А гон был чтоб расколоть на тяжкие. Не срослось, - умылись. Навесили два года по рогам за хранение. Вроде возраст приличный что ж ума нет хранить на хате кроме ЗИПов.
max3446 05 апреля 2018 | 19:51
Вообще то приговор еще не вступил в законную силу, а суд второй инстанции запросто может его отменить, так что пока для всего человечества он обвиняемый в педофилии
kobylamay_sossetutrampa 05 апреля 2018 | 19:53
"Юрий Дмитриев рассказал о планах на будущее"-----------"Снимал, снимаю и буду снимать несовершеннолетних голых девочек".
kokeshi 05 апреля 2018 | 20:01
kobylamay_sossetutrampa: иёпище лахтинское.
fedor55 05 апреля 2018 | 20:07
У них не было выхода т.к. экспертиза показала его невиновность, если бы его признали виновным это бы вылилось в огромный скандал учитывая общественный резонанс. По поводу оружия тут вопрос трактовки закона: является ли хранение пусть неисправного огнестрельного оружия нарушением закона об оружии? Суд посчитал, что считается. То, что он его нашел 20 лет назад и не использовал оправданием не является.
vladimir1967 05 апреля 2018 | 20:14
fedor55: Не исправное оружие не является оружием