Сегодня московские армейцы сыграют в Лондоне первый мачт ¼ финала Лиги Европы против Арсенала
Мачт пройдет на фоне скандала с отравлением и это уже не первый случай.
Двенадцать лет назад встреча между этими же командами, правда в рамках группового этапа Лиги Чемпионов, попала в криминальные сводки. Андрей Луговой, которого обвинили в убийстве бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, сказал, что поехал в Лондон именно на этот матч. Следы полония, которым был отравлен Литвиненко, нашли во 12 местах, в том числе и на стадионе Эмирейтс, который сегодня примет те же команды и примерно полтысячи российских фанатов, которые, как и Ковтун болеют за ЦСКА. Игра находится под пристальным вниманием из-за нового инцидента с отравлением бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери, которое уже стало причиной международного скандала. Именно поэтому стороны опасаются провокаций, а вице-премьер Виталий Мутко вынужден говорить о надежде , что все обойдется. ЦСКА в силу финансовых причин вынужден играть фактически смешанным ветереноско-молодежным составом, что не мешает команде белорусского тренера Виктора Гончаренко проходить одного соперника за другими. В 1/8 финала пострадал французский Лион. Что же до Арсенала, то команда по мнению специалистов доживает последние месяцы эпохи тренера Арсена Венгера, который руководит клубом уже больше 20 лет. Почти сразу после своего появления в клубе он сделал Арсенал Чемпионом и повторил успех еще два раза, но несменяемость власти перестала приносить победы и об отставке Венгера говорят все чаще. Удачное выступление в Кубке Европы – повод отсрочить этот уход.
Матч между Арсеналом и ЦСКА начнется в 22.05 по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.
Комментарии7
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rico76 05 апреля 2018 | 19:11
А среди армейской команды есть какой-нибудь новичок?)))
evgolius7 05 апреля 2018 | 20:00
Почти сразу после своего появления в клубе он сделал Арсенал Чемпионом и повторил успех еще два раза, но несменяемость власти перестала приносить победы и об отставке Венгера говорят все чаще.
Ребят вчитайтесь...
Это про несменяемость власти.
budweiser23 05 апреля 2018 | 19:19
вынужден играть фактически смешанным ветереноско-молодежным составом...
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с таким составом сложно выиграть..... наверное, уже проиграли, и едут в инфекционную больницу!
glotov 05 апреля 2018 | 19:38
budweiser23: наоборот; ветереноскость- страшная сила. Как ветер носиьься будут.
vladimirbelarus 05 апреля 2018 | 19:23
Вся Беларусь следит за успехом белорусского тренера с ЦСКА. Он уходил из других российских клубов по принципиальным соображениям: не терпит договорных матчей. За что и уважаем у нас.
avalonger 05 апреля 2018 | 19:41
Мачт-тв
forward 05 апреля 2018 | 19:45
Мачт.... ветереноско..
Кто этот писец?