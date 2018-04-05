Пришедшая в себя после отравления Юлия Скрипаль получила предложение консульской помощи от России
Пришедшая в себя после отравления Юлия Скрипаль получила предложение консульской помощи от России, правда решение — встречаться с дипломатами или нет — она пока не приняла.
МИД Британии направил Юлии Скрипаль предложение о консульской помощи и встрече с диппредставителями России, — говорится в заявлении ведомства. Решение о дальнейших шагах отравленная в Солсбери дочь экс-разведчика должна будет принять самостоятельно, пока этого не сделано, — передает телеканал Sky News. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что рады улучшению состояния здоровья Юлии Скрипаль и поблагодарили врачей госпиталя. Скотленд-Ярд сегодня опубликовал от лица пациентки сообщение, в котором россиянка сообщила, что уже больше недели находится в сознании, поблагодарила персонал больницы и попросила уважать частную жизнь ее семьи в период выздоровления. Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее потребовал от Великобритании предоставить консульский доступ к экс-полковнику ГРУ. Кроме того, дипломат рассказал, что будет настаивать на выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля.
Российское телевидение сегодня обнародовало в эфире запись телефонного разговора двух женщин — предположительно, беседу вели Юлия Скрипаль и её двоюродная сестра. Дочь разведчика рассказала, что скоро выпишется из больницы.
Комментарии25
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ockovtiratel 05 апреля 2018 | 19:10
Неделя как в сознании, но с консулом встретиться не решается.
ura_123 05 апреля 2018 | 19:15
ockovtiratel: Что бы получить от консула букетик цветов от лугового?
"Получила предложение консульской помощи" и снова впала в кому! (фейк)
ostapbey 05 апреля 2018 | 19:31
ura_123: а ведь весь яд за узду держит один Путин.
И ночами за конец еще его супруга. Когда наконец на жигулях катаются они.
Теоретически конечно..
ura_123 05 апреля 2018 | 19:34
ostapbey: Супруга вроде как сбежала от него?
Однако)))
ostapbey 05 апреля 2018 | 19:38
ura_123: они ночами в гаштеттах корн пьют на противоложных столиках. Согласно 17 мгновений весны.
Большего не дано..
budweiser23 05 апреля 2018 | 19:23
Юля, срочно возвращайтесь домой здесь вас ждут....
ostapbey 05 апреля 2018 | 19:33
budweiser23: и особенно еще шпионская сестра с Рязани..с чаем. Но с нижегородским прононсом
Даже.
maverick60089 05 апреля 2018 | 19:11
Цинизм и лицемерие российских не имеет границ.
able_seamans 05 апреля 2018 | 19:14
Не нужно ей связываться с теми, кто пытался отравить ее отца и ее в том числе. А до этого при загадочных обстоятельсвах умер брат..
plank1957 05 апреля 2018 | 19:14
Чай с полонием предложило консульство РФ или очередную порцию новичка?
sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 19:15
Юлька пришла в себя и попросила тарелку с гречкой ,ну или хотя бы полизать дверную ручку , но врачи вывели ее в парк на скамейку где она сразу увидела сидящего Элвиса Пресли и начала махать руками в такт его музыке !)))
navsegda 05 апреля 2018 | 19:17
sisyan_mudachina: Ну ладно полковник предатель , но она чем тебе не угодила ? не умерла ?
able_seamans 05 апреля 2018 | 19:19
sisyan_mudachina: Я же говорю, что в пригожинские портянки набирают обдолбленных идиотов прямо из притонов. Такую несурядицу может нести только нарик...
budweiser23 05 апреля 2018 | 19:25
Дочь разведчика рассказала...
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Какой же он разведчик, если он предатель?????
compare 05 апреля 2018 | 19:42
budweiser23: двойной агент-разведчик в квадрате...
shmuel63 05 апреля 2018 | 19:27
Дочь отравленного в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства, передает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.
LONDON (Reuters) - The British authorities have conveyed to Yulia Skripal, a Russian woman who was poisoned a month ago in England, the Russian embassy’s offer of consular assistance but she has not taken it up, the Foreign Office in London said on Thursday.
ostapbey 05 апреля 2018 | 19:28
А россиянцы нарушают права личной жизни русской дочери шпиона Скрипаля?
Всеми телеканалами зомбоящика.
Даже.
hagana 05 апреля 2018 | 19:37
Да и племянницу Скрипаля очень настойчиво в Солсберри проталкивают . Причем , даже не она сама ,а российский МИД требует для нее визы .Как-то подозрительно ?!
babich174 05 апреля 2018 | 19:38
Ну, вот! Началась атака на добивание...
dmitryfromdnepr 05 апреля 2018 | 19:47
консульская помощь в виде еще одной порции яда
forward 05 апреля 2018 | 19:49
Ей лучше ни с кем не встречаться из наших. А то вдруг полоний и новичок это не весь арсенал...
drgonish 05 апреля 2018 | 20:07
forward:
Есть. Тактический, маломощный ядерный заряд индивидуального применения с отпечатками лично Путина.
protvik 05 апреля 2018 | 19:49
недотравили..... что ей могут кроме муки предложить?
drgonish 05 апреля 2018 | 20:05
Гречки?
drgonish 05 апреля 2018 | 20:01
Отколофинили Скрипалей агенты 007. После контакта с боевым ОВ, в лучшем случае, холят под себя, а не по ресторанам.