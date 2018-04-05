Пришедшая в себя после отравления Юлия Скрипаль получила предложение консульской помощи от России, правда решение — встречаться с дипломатами или нет — она пока не приняла.

МИД Британии направил Юлии Скрипаль предложение о консульской помощи и встрече с диппредставителями России, — говорится в заявлении ведомства. Решение о дальнейших шагах отравленная в Солсбери дочь экс-разведчика должна будет принять самостоятельно, пока этого не сделано, — передает телеканал Sky News. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что рады улучшению состояния здоровья Юлии Скрипаль и поблагодарили врачей госпиталя. Скотленд-Ярд сегодня опубликовал от лица пациентки сообщение, в котором россиянка сообщила, что уже больше недели находится в сознании, поблагодарила персонал больницы и попросила уважать частную жизнь ее семьи в период выздоровления. Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее потребовал от Великобритании предоставить консульский доступ к экс-полковнику ГРУ. Кроме того, дипломат рассказал, что будет настаивать на выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля.

Российское телевидение сегодня обнародовало в эфире запись телефонного разговора двух женщин — предположительно, беседу вели Юлия Скрипаль и её двоюродная сестра. Дочь разведчика рассказала, что скоро выпишется из больницы.