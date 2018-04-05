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19:04, 05 апреля 2018

Пришедшая в себя после отравления Юлия Скрипаль получила предложение консульской помощи от России

Пришедшая в себя после отравления Юлия Скрипаль получила предложение консульской помощи от России, правда решение — встречаться с дипломатами или нет — она пока не приняла.

МИД Британии направил Юлии Скрипаль предложение о консульской помощи и встрече с диппредставителями России, — говорится в заявлении ведомства. Решение о дальнейших шагах отравленная в Солсбери дочь экс-разведчика должна будет принять самостоятельно, пока этого не сделано, — передает телеканал Sky News. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что рады улучшению состояния здоровья Юлии Скрипаль и поблагодарили врачей госпиталя. Скотленд-Ярд сегодня опубликовал от лица пациентки сообщение, в котором россиянка сообщила, что уже больше недели находится в сознании, поблагодарила персонал больницы и попросила уважать частную жизнь ее семьи в период выздоровления. Посол России в Лондоне Александр Яковенко ранее потребовал от Великобритании предоставить консульский доступ к экс-полковнику ГРУ. Кроме того, дипломат рассказал, что будет настаивать на выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля.
Российское телевидение сегодня обнародовало в эфире запись телефонного разговора двух женщин — предположительно, беседу вели Юлия Скрипаль и её двоюродная сестра. Дочь разведчика рассказала, что скоро выпишется из больницы.

Комментарии

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ockovtiratel 05 апреля 2018 | 19:10

Неделя как в сознании, но с консулом встретиться не решается.

ura_123 05 апреля 2018 | 19:15

ockovtiratel: Что бы получить от консула букетик цветов от лугового?
"Получила предложение консульской помощи" и снова впала в кому! (фейк)

ostapbey 05 апреля 2018 | 19:31

ura_123: а ведь весь яд за узду держит один Путин.
И ночами за конец еще его супруга. Когда наконец на жигулях катаются они.
Теоретически конечно..

ura_123 05 апреля 2018 | 19:34

ostapbey: Супруга вроде как сбежала от него?
Однако)))

ostapbey 05 апреля 2018 | 19:38

ura_123: они ночами в гаштеттах корн пьют на противоложных столиках. Согласно 17 мгновений весны.
Большего не дано..

budweiser23 05 апреля 2018 | 19:23

Юля, срочно возвращайтесь домой здесь вас ждут....

ostapbey 05 апреля 2018 | 19:33

budweiser23: и особенно еще шпионская сестра с Рязани..с чаем. Но с нижегородским прононсом
Даже.

maverick60089 05 апреля 2018 | 19:11

Цинизм и лицемерие российских не имеет границ.

(комментарий скрыт)

able_seamans 05 апреля 2018 | 19:14

Не нужно ей связываться с теми, кто пытался отравить ее отца и ее в том числе. А до этого при загадочных обстоятельсвах умер брат..

plank1957 05 апреля 2018 | 19:14

Чай с полонием предложило консульство РФ или очередную порцию новичка?

sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 19:15

Юлька пришла в себя и попросила тарелку с гречкой ,ну или хотя бы полизать дверную ручку , но врачи вывели ее в парк на скамейку где она сразу увидела сидящего Элвиса Пресли и начала махать руками в такт его музыке !)))

navsegda 05 апреля 2018 | 19:17

sisyan_mudachina: Ну ладно полковник предатель , но она чем тебе не угодила ? не умерла ?

able_seamans 05 апреля 2018 | 19:19

sisyan_mudachina: Я же говорю, что в пригожинские портянки набирают обдолбленных идиотов прямо из притонов. Такую несурядицу может нести только нарик...

budweiser23 05 апреля 2018 | 19:25

Дочь разведчика рассказала...
////////////
Какой же он разведчик, если он предатель?????

compare 05 апреля 2018 | 19:42

budweiser23: двойной агент-разведчик в квадрате...

shmuel63 05 апреля 2018 | 19:27

Дочь отравленного в Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля Юлия не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства, передает Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Великобритании.
LONDON (Reuters) - The British authorities have conveyed to Yulia Skripal, a Russian woman who was poisoned a month ago in England, the Russian embassy’s offer of consular assistance but she has not taken it up, the Foreign Office in London said on Thursday.

ostapbey 05 апреля 2018 | 19:28

А россиянцы нарушают права личной жизни русской дочери шпиона Скрипаля?
Всеми телеканалами зомбоящика.
Даже.

hagana 05 апреля 2018 | 19:37

Да и племянницу Скрипаля очень настойчиво в Солсберри проталкивают . Причем , даже не она сама ,а российский МИД требует для нее визы .Как-то подозрительно ?!

babich174 05 апреля 2018 | 19:38

Ну, вот! Началась атака на добивание...

dmitryfromdnepr 05 апреля 2018 | 19:47

консульская помощь в виде еще одной порции яда

forward 05 апреля 2018 | 19:49

Ей лучше ни с кем не встречаться из наших. А то вдруг полоний и новичок это не весь арсенал...

drgonish 05 апреля 2018 | 20:07

forward:
Есть. Тактический, маломощный ядерный заряд индивидуального применения с отпечатками лично Путина.

protvik 05 апреля 2018 | 19:49

недотравили..... что ей могут кроме муки предложить?

drgonish 05 апреля 2018 | 20:05

Гречки?

drgonish 05 апреля 2018 | 20:01

Отколофинили Скрипалей агенты 007. После контакта с боевым ОВ, в лучшем случае, холят под себя, а не по ресторанам.

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