Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии
Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило на закрытом режиме. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии16
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natayak 05 апреля 2018 | 19:07
Вот это да!
djuga 05 апреля 2018 | 19:12
natayak: Вот это да!
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Наверное, судья не могла иначе - корпоративная солидарность, честь мундира, преданность нацлидеру и все такое...
Хотя все равно скотство.
nikitin43 05 апреля 2018 | 19:26
djuga: там где честь была выросло обширное корыто с жратвой.
kunst54 05 апреля 2018 | 19:07
Без обвинительного приговора и оправдать нельзя, как в святой инквизиции.
naivnyk 05 апреля 2018 | 19:10
kunst54: Это почему? На Западе и обвинить без приговора могут )))
kunst54 05 апреля 2018 | 19:48
naivnyk:
У вас, как видно, большой опыт жизни на Западе и глубокие знания западной действительности?
alex_d 05 апреля 2018 | 19:11
кстати! как там глава карельского мемориала? что с ним?!
что-то уже целых пять минут про него нет свежей новости на эхе!!!
naivnyk 05 апреля 2018 | 19:12
А как педофилу без оружия, убить могут...
filosof64 05 апреля 2018 | 19:36
naivnyk: не пукни от натуги отрабатывая свою установочку...хотя все-равно воняет.
kunst54 05 апреля 2018 | 19:51
naivnyk:
Прости, болезная, за нетактичный вопрос: ты в качестве прокладки используешь портянку или вату?
navsegda 05 апреля 2018 | 19:14
У ваты печалька
vladimirgornitsky 05 апреля 2018 | 19:26
Посадить по очкнь уж липовому обвинению все-таки не стали. Но оправдать человека в России - недопустимый прокол органов. Если уж забрали, то выпускать просто так заврпадло. Поэтому осудили по совсем уж смехотворному поводу - за хранение "фрагментов ружья". Так или иначе, Дмитриев пойдет домой, а из этих 2,5 лет "ограничения свободы" (он должен будет отмечаться в полиции) осталось всего 3 месяца. Остальное время он безвинно просидел в МИЗО.
ego5877 05 апреля 2018 | 19:31
Буковский главный клиент
abuvgrobu 05 апреля 2018 | 19:38
Дмитриев утверждает, что фоотографировал для органов опеки.
Покажите мне орган опеки, который требует фотографии приёмной дочери голышом. Ну, покажите, назовите!
sborisych 05 апреля 2018 | 19:41
оружие- это фотоаппарат и видеокамера?
anemon 05 апреля 2018 | 20:03
Судья Носова, респект! Вы останетесь судьей в прекрасной России будущего!