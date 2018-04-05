В Москве простились с основателем «Театра.док» Михаилом Угаровым
Он был похоронен на Троекурском кладбище. Михаил Угаров скоропостижно скончался 1 апреля, ему было 62 года.
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Он был похоронен на Троекурском кладбище. Михаил Угаров скоропостижно скончался 1 апреля, ему было 62 года.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
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