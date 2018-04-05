Асланян о возможность привлечения к ответственности за пьяное вождение без проведения медосвидетельствования
Признание конституционным судом возможности привлечения к ответственности за пьяное вождение без проведения медосвидетельствования может привести к злоупотреблениям. Такое мнение высказал автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян.
Асланян подчеркнул, что такое решение подразумевает и использование свидетельских показаний, в том числе, заинтересованный стороны, например участников ДТП.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vot_eto_da 05 апреля 2018 | 18:56
Самое интересное во всех обсуждениях "пьяного вождения" - то, что состояние опьянения законодательно в РФ не определено вообще
sergei_tn 05 апреля 2018 | 19:02
Сильно!
Это значит ДПСник скажет - Зуб даю! - И все?