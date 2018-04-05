Асланян о  возможность привлечения к ответственности за пьяное вождение без проведения медосвидетельствования

Признание конституционным судом возможности привлечения к ответственности за пьяное вождение без проведения медосвидетельствования может привести к злоупотреблениям. Такое мнение высказал автомобильный обозреватель «Эха» Сергей Асланян.

Асланян подчеркнул, что такое решение подразумевает и использование свидетельских показаний, в том числе, заинтересованный стороны, например участников ДТП.