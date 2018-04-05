Из-за пожара в Кемерове родственники не могут похоронить жертв другого страшного происшествия – крушение Ан-148 Саратовских авиалиний. Самолет разбился в Подмосковье 11 февраля. Погиб 71 человек. В первые дни после трагедии родственникам пообещали, что генетическую экспертизу проведут в максимально короткие сроки. Но прошло уже 50 дней. Об этом пишет МК, статью под названием «Горе ставить в очередь» читает Лев Гулько.

Родственники погибших рассказывают, что их практически не информируют о ходе расследований. Тем, кто находится в Орске отвечают, что вся информация в Москве, в центральном аппарате, а из Москвы ничего не сообщают.