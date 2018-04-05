Кемеровские власти опровергли информацию о том, что игрушки с мемориала у «Зимней вишни» были выброшены на свалку
Соответствующие фотографии, якобы сделанные возле мусорных контейнеров города, накануне появились в социальных сетях. При пожаре в кемеровском торговом центре погибли 64 человека. Большинство из них — дети.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ugiazov 05 апреля 2018 | 18:43
А что им остаётся делать? Признаваться не по пацански. Сверху не поймут.