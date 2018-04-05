Суд в Москве оштрафовал фестиваль «Артдокфест» на 100 тысяч рублей

За показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули» без прокатного удостоверения. Как отмечает «Медуза», то, что показ проходил в рамках фестиваля и поэтому не требовал прокатного удостоверения, Пресненский суд проигнорировал. В руководстве «Артдокфеста» назвали штраф катастрофически большим и заявили, что решение наносит удар по самому существованию фестиваля.