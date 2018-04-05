Суд в Москве оштрафовал фестиваль «Артдокфест» на 100 тысяч рублей
За показы фильма Беаты Бубенец «Полет пули» без прокатного удостоверения. Как отмечает «Медуза», то, что показ проходил в рамках фестиваля и поэтому не требовал прокатного удостоверения, Пресненский суд проигнорировал. В руководстве «Артдокфеста» назвали штраф катастрофически большим и заявили, что решение наносит удар по самому существованию фестиваля.
Комментарии6
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murad_manapov 05 апреля 2018 | 18:38
а ну быстро! покажите ваше удостоверение!!!
sisyan_mudachina 05 апреля 2018 | 18:38
Пидарги из Донецкого аэропорта ,укроп вареный в котлах ,и прочие боевые гопаки ! Это все что нужно знать об ентом шыдевре !)))
ura_123 05 апреля 2018 | 18:50
sisyan_mudachina: Посмотри "Киборгов" особенно то место где Мажор разговаривает с Серпенем и не пиши пурги.
Кстати це хлопчик,если бы ты служило в армии то знало бы что потери при нападении на порядки выше чем при обороне,а эпичный расстрел своих раненных группировкой гири,которых на двух КАМАЗах эвакуировали картофельные вредители,так то вообще шедевр ведения боевых действий.
Кстати,Сашка Житинёва в Орск (город такой в РФ) не могли год переправить и не переправили бы никогда если бы не помощь украинских военных.
ura_123 05 апреля 2018 | 18:52
ura_123: Группировкой ГИВИ,а не гири.
persona_non_grata 05 апреля 2018 | 18:44
Молодцы, что показали фильм и х... кремлёвским уродам.
ugiazov 05 апреля 2018 | 18:45
От ЕСПЧ кремль ещё не отказался.