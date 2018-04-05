Фильмом открытия 71-го Каннского кинофестиваля станет триллер иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают»

В картине снялись Пенелопа Крус и Хоакин Феникс. Предыдущий фильм режиссера, «Коммивояжер», был показан на Каннском кинофестивале 2016 года и получил приз за лучший сценарий. Международный кинофестиваль пройдет в Каннах с 8 по 19 мая.