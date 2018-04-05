МИД Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече
Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Как сообщает Рейтер, 33-летняя россиянка пока никакого решения не приняла.
Сегодня Скотланд-Ярд опубликовал первое заявление Юлии Скрипаль со дня госпитализации после отравления в Солсбери. Она подтверждает, что очнулась неделю назад и идет на поправку. О состоянии отца, Сергея Скрипаля, она ничего не сообщила.
Комментарии9
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naivnyk 05 апреля 2018 | 18:37
Спорим, она откажется !! Скажет боится)) И тут понесётся ))
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 18:40
naivnyk: конечно, российские добить хотели бы
danko_swinja 05 апреля 2018 | 18:47
kryymsdyk: теперь коклотролли дыбильные вешайтесь.
minerr 05 апреля 2018 | 18:38
Если она вдруг захочет этой помощи у неё наверняка случится неожиданный "приступ" и она опять вернётся в "кому"
glotov 05 апреля 2018 | 18:39
Абсолютно нет доверия английскому "правосудию", а уж , тем более "расследованию".
gillan38 05 апреля 2018 | 18:45
glotov: Прикалываешься?
agamasat 05 апреля 2018 | 18:47
glotov: не удачная шутка. Некоторые оппы немного пересаливают, надо сказать. Неужели не чувствуете, что ваша фраза выглядит настолько нелепой, что не может быть смешной?
tks 05 апреля 2018 | 18:52
agamasat: это был угарнейший трэшак )))
ugiazov 05 апреля 2018 | 18:48
Юлия сказала: Спасибо! Уже помогли. Больше не хочу.