МИД Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече

Министерство иностранных дел Великобритании передало Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Как сообщает Рейтер, 33-летняя россиянка пока никакого решения не приняла.

Сегодня Скотланд-Ярд опубликовал первое заявление Юлии Скрипаль со дня госпитализации после отравления в Солсбери. Она подтверждает, что очнулась неделю назад и идет на поправку. О состоянии отца, Сергея Скрипаля, она ничего не сообщила.