Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии
Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило на закрытом режиме. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии5
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naivnyk 05 апреля 2018 | 18:35
Свободу демократическому любителю детских тел !!!!
gtfhb 05 апреля 2018 | 18:39
Свободу вооруженному любителю детских тел!!!
naivnyk 05 апреля 2018 | 18:44
gtfhb: Педофилам везде у нас свобода и почёт! (как и Буковскому за рубежом)
vladimir1967 05 апреля 2018 | 18:37
Скоро будут сажать за хранение рогатки.
y_y_y 05 апреля 2018 | 18:51
vladimir1967:
//Скоро будут сажать//
В смысле? Ведь ровно ж наоборот. Этот чел. явно оппозиционный, и тем не менее суд не использует этот повод, чтобы засадить на-подольше, а наоборот - оправдывает.