Большинство педагогов в России подвергается травли со стороны школьников

Это выяснили эксперты.

Рост числа конфликтов в школах подтверждают данные двух исследований. Они были представлены на конференции, организованной при участии Минобрнауки. В результате опроса эксперты выяснили, что 61% школьников жалуются на то, что их дразнят или обижают сверстники, 21% учеников говорят, что одноклассники регулярно угрожают их побить. При этом 9% признались, что подвергались физическому насилию со стороны других учеников. То есть на практике реализуется каждая вторая угроза, пишет газета «Коммерсант». Учителя эту проблему воспринимают иначе. Только 1 % педагогов рассказал о жалобах со стороны школьников на агрессию по отношению к ним. Авторы второго исследования, которое провела Высшая школа экономики, говорят, что жертвами травли со стороны подростков нередко становятся и сами педагоги. Было опрошено почти 3 тысячи учителей из 75 регионов. 70% из них заявили, что сталкивались с различными формами преследования и унижения . Причем, учителя с тяжелым материальным положением подвергаются этому в два раза чаще.

В качестве варианта решения проблемы эксперты предложили ввести в программу подготовки будущих педагогов курс возрастной психологии.