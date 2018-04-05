Омбудсмен: Проблема агрессии в отношении учителей действительно существует, и очень важно, что эти вопросы поднимаются

Уполномоченный по правам ребенка в Москве, заслуженный учитель России Евгений Бунимович считает, что проблема агрессии в отношении учителей действительно существует, и очень важно, что эти вопросы поднимаются. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Так Е.Бунимович проккоментировал представленные статистику сотрудников НИУ «Высшая школа экономики» на конференции «Насилие в образовательной среде», что в российских школах участили случаи насилия, причем от проявления агрессия страдают не только подростки, но и учителя. Травле и насилию подвергались 70 % педагогов.

«Проблема агрессии в отношении учителей действительно существует. Я как участник того совещания профсоюза учителей, на котором была озвучена статистика, могу сказать, что очень важно, что эти вопросы поднимаются», — сказал он.

Е.Бунимович добавил, что необходимо выяснить, какая на самом деле статистика насилия в отношении учителей. «Не нужно воспринимать это как реальную четкую статистику, это студенческая работа Высшей школы экономики, социологи опросили кого-то, получили результаты. Надо сказать, что сегодня сами учителя не всегда могут точно сформулировать, что такое психологическое насилие по отношению к ним. Я думаю, что это очень серьезные вопросы, это только начальная стадия их обсуждения. Какая на самом деле у нас статистика? Что на самом деле происходит? Это вопрос, который требует своего разрешения», — отметил он.