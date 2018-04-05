Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией
Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория.
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко также не смог подтвердить подлинность записи разговора Виктории Скрипаль с сестрой. По его словам, у России нет никаких данных от британской стороны о состоянии Сергея Скрипаля и его дочери. «Но для нас это хорошая возможность еще раз напомнить о наших вопросах Форин Офису», — сказал Яковенко РИА Новости.
Ранее Виктория Скрипаль заявила, что собирается поехать в Лондон и забрать Юлию в Россию.
Комментарии3
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post_v 05 апреля 2018 | 18:24
пусть кузина Виктория общается с кузиной Юлией через стекло.
...на всякий случай ...
а рядом с кузиной Викторией поставить клетку с канарейкой и морской свинкой... тоже на всякий случай
lion64___3 05 апреля 2018 | 18:28
Что-то не так пошло у мелкобританских джентльменов. А у их прислуги и подавно. Сидят они в выгребных ямах. Жалобно хрукают свидомые. Каркают либерасты. Грантов не получили.
ura_123 05 апреля 2018 | 18:31
Распятый мальчонка в трусиках видимо научит телеканалы в конце интервью добавлять-это не мы придумали,ежели что!