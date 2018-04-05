Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией

Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория.

Российский посол в Лондоне Александр Яковенко также не смог подтвердить подлинность записи разговора Виктории Скрипаль с сестрой. По его словам, у России нет никаких данных от британской стороны о состоянии Сергея Скрипаля и его дочери. «Но для нас это хорошая возможность еще раз напомнить о наших вопросах Форин Офису», — сказал Яковенко РИА Новости.

Ранее Виктория Скрипаль заявила, что собирается поехать в Лондон и забрать Юлию в Россию.