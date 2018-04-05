Суды в России получат право избирать для подозреваемых и обвиняемых в преступлениях новую меру пресечения

Запрет на определенные действия: например, телефонные звонки, использование интернета и даже управление автомобилем.

Если взятие под стражу, домашний арест или подписку о невыезде суд сочтет чрезмерно суровой мерой, в отношении фигурантов уголовных дел судьи будут вправе применить ограничительные меры, не связанные с существенным ограничением свободы. Госдума в окончательном, третьем чтении, утвердила поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Согласно новой редакции документа, фигурантам уголовных дел теперь могут запретить бывать в определенных местах, общаться с теми или иными людьми, выходить из дома в определенное время, а также пользоваться интернетом, телефоном или водить автомобиль — последний пункт будет касаться правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Срок действия вводимых запретов при расследовании преступлений небольшой и средней тяжести не может превышать год, если речь идет о более серьезных правонарушениях, мера пресечения может действовать до трех лет. Суд может применять как отдельные запреты, так и все сразу. Кроме того, новые меры пресечения возможно будет использовать, комбинируя их с домашним арестом или внесением залога. Исполнение запретов, как следует из поправок, обеспечивается применением «аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля». Что именно это значит — не поясняется. В случае нарушения установленного режима, суд может изменить меру пресечения на более жесткую — и отправить подозреваемого или обвиняемого под домашний арест, либо в следственный изолятор.

Принятый законопроект был внесен в Думу группой депутатов от «Единой России», в пояснительной записке говорилось, что новые меры пресечения, в частности, помогут экономить бюджетные средства и позволят уменьшить репутационные потери, связанные с удовлетворением жалоб россиян, поданных в ЕСПЧ.