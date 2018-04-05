Тверской суд Москвы наложил арест на деньги, найденные при обыске у братьев Магомедовых

Между тем, за совладельцев группы «Сумма» решили вступиться в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Наличные деньги братьев Магомедовых оказались под обеспечительным арестом – такое решение было принято по ходатайству следователя, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда. Сумма арестованных средств не уточняется.

Между тем портал Znak.com выяснил некоторые дела расследования дела братьев Магомедовых. Следствие считает практически весь бизнес группы «Сумма» преступным. ОПГ, возглавляемая бизнесменами, якобы состояла из трех групп. В первую входили юрлица, непосредственно занимавшиеся хищениями средств по заключенным договорам. Вторая состояла из фирм-однодневок, которые выводили деньги за рубеж или обналичивали их. Наконец, третья – это юрлица, действующие в разных российских регионах в отрасли сельского хозяйства.

По версии следствия, общая сумма хищений составила свыше 2,5 миллиардов рублей. 31 марта Тверской суд арестовал Магомедовых на два месяца. Сегодня глава РСПП Александр Шохин вступился за бизнесменов, призвав использовать «более приемлемые формы пресечения до суда». Его заявление приводит РБК. Перед заседанием Госсовета в Кремле Шохин сказал, что практика ареста предпринимателей за экономические преступления вызывает озабоченность у бизнес-сообщества.

Братья Магомедовы и еще один арестованный фигурант дела Артур Максидов, свою вину не признают. Ранее сообщалось, что после ареста они потеряли несколько миллиардов рублей из-за снижения стоимости акций их компаний после ареста.