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Эксклюзив Эха 18:17, 05 апреля 2018

Грозмани: Я убежден, что закрытие газеты — это политический заказ

И.о. главного редактора калининградского еженедельника «Новые колеса» Юрий Грозмани, который закрыли, считает, что это политический заказ, во главе которого стоит администрация города Калининграда. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Ю.Грозмани рассказал, что газета «Новые колеса» издателя и экс-депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова, находящегося под следствием по подозрению в вымогательстве 50 тыс. долларов, прекратил существование.
«Я убежден, что это политический заказ, во главе которого стоит администрация Калининградской области. Потому что сегодня свободная и независимая пресса им не нужна. Им нужны те газеты и журналы, которые готовы освещать те события и под тем углом зрения, которые выгодны губернатору области А.Алиханову», — сказал он.
Главред напомнил, что подобная ситуация с закрытием газеты уже была в 2006 году, перед тем, как издатель И.Рудников был арестован и водворен в СИЗО города Пскова. В тот момент губернатором Калининградской области был Георгий Босс, который запретил всем типографиям области печатать газету, под угрозой закрытия.
По словам Ю.Грозмани, история повторяется, спустя 12 лет. Главред И.Рудникова сейчас находится в СИЗО, его обвиняют в вымогательстве у руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области Виктора Леденева 50 тыс. долларов за прекращение публикаций о нем и возглавляемом им ведомстве. «Леденев всячески тормозил расследование покушения на Рудникова, которое было совершено годом раньше. Рудников настаивал выделить отдельное уголовное дело, и чтобы расследование было проведено более качественно. А Леденев, получив взятку в виде особняка от заказчика этого преступления Александра Ковальского — главы города Светлогорска на тот момент, выполнял это поручение и не расследовал покушение на Рудникова», — рассказал он.
Также Ю.Грозмани добавил, что газета сейчас продолжает работать в штатном режиме, но на сотрудников издания продолжают оказывать давление силовые структуры.
«Все сотрудники находятся на рабочих местах. Да, на них оказывается огромное давление. Против одного из ведущих наших журналистов Александра Захарова было возбуждено уголовное дело за статью, которую он написал 4 месяца назад о ходе судебного процесса над киллером, который совершил покушение на Рудникова. Давление продолжают оказывать и на распространителей издания, и на тех, кто ее печатает», — сообщил Ю.Грозмани.
По его словам, напечатать газету на территории Калининградской области вряд ли удастся, это можно будет сделать только за пределами области — в Литве или Польше. Также Ю.Грозмани добавил, что если даже газету можно будет где-то напечатать, то с распространением могут опять возникнуть проблемы.

Комментарии

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aleksandr39 05 апреля 2018 | 18:24

Рудников писал про коррупцию в Калининграде -Кенигсберге ,за что и поплатился .

perrrkele_satttana 05 апреля 2018 | 18:25

Удачи мужикам в Кенигсберге!
Гоните краснопузую мразоту! (только, когда определитесь, не называйте КНР: Кенигсбершская народная республика, военторг Вам в помощь)

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