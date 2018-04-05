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18:16, 05 апреля 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов

Предположительно о новых санкциях президент США Дональд Трамп объявит уже сегодня, об этом сообщает «Ройтерс». Источники утверждают, что в список могут попасть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту Путину.

Комментарии

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sbk 05 апреля 2018 | 18:20

Это просто друзья.

danko1 05 апреля 2018 | 18:26

sbk: Пескову и раньше не верили, воспринимали его враньё с точностью до наоборот, а после признания Путина, что Песков пургу несет, стало совсем очевидно, что конченный лжец в качестве говорящей головы самого лжеца наглого Путина вполне устраивает.

andy66 05 апреля 2018 | 18:28

danko1: это уже не просто пурга! Это уже заносы )))

protvik 05 апреля 2018 | 18:46

danko1: путин и песков- два сапога пара. Угадайте за что пескова держат?

chapter_2 05 апреля 2018 | 18:27

sbk: Были олигархи, а теперь шакалы.

maximv 05 апреля 2018 | 18:45

sbk: Конечно в России нет олигархов. Они в Лондоне, Каннах, Майями

croaker 05 апреля 2018 | 18:22

Песков опять несёт пургу.

ur_sus 05 апреля 2018 | 18:28

//Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов//
– Рабинович, это правда, что вас вчера побили на вокзале?
– Меня?! На вокзале?! Какой там вокзал – полустанок!

chichanik 05 апреля 2018 | 18:25

Нету никакого дьявола! — растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно,

kotvinder2 05 апреля 2018 | 18:25

Раньше секса не было, теперь вот олигархов.. Беда!

stanislav1975 05 апреля 2018 | 18:25

Пурга какая-то опять...

ura_123 05 апреля 2018 | 18:26

"Я не согласен!"
"С кем?""
"С обоими!"
(с) почти Собачье сердце

tks 05 апреля 2018 | 18:26

Если г...но не называть г...ном, оно от этого свойств своих не потеряет.

Уважаемый г-н Песков! Предлагаю Вам такой слово-заменитель: ПАРАЗИТЫ.

Теперь оно у вас есть.

prender 05 апреля 2018 | 18:27

Олигархов в России нет.
Естественно, они все живут в европах-америках где можно вкусно поесть и мягко поспать и не бояться , что тебя закроют в любой момент.
А так они есть и будут. Пока усатый брешет с экранов и не краснеет.

sadda 05 апреля 2018 | 18:27

"Я никогда не вру!" - сказал Песков и посмотрел на свои часы.

y3emen1 05 апреля 2018 | 18:30

Ну вот... новая порода "настутнет".

andrang2 05 апреля 2018 | 18:30

Пресс на букву "П"
Песков ну ту же юукву
Президент, утин и издец на все буквы.

nkale 05 апреля 2018 | 18:36

Ну, строго говоря, виолончелист - не олигарх, так, "смотритель бассейна"))) А остальные - просто старые друзья, которым президент привык доверят бюджет), а то ведь растащут на местах!))))))))))))))))))))))))))))

che21 05 апреля 2018 | 18:36

Конечно конечно,иди в полную отказуху!
А на памятнике неизвестному солдату надо поменять надпись-
,,Имя твое неизвестно,подвиг твой неизвестен,ты у нас не служил,,
Странаворов и злобных дебилов!

oneoretwo 05 апреля 2018 | 18:40

пёськов, вы там хотели участвовать в каком-то расследовании в англии ?

ghazaryan_s 05 апреля 2018 | 18:42

Уже или ещё нет?

(комментарий скрыт)
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disdai 05 апреля 2018 | 18:46

Конечто же в России нет олигархов.
Все эти т.н. "бизнесмены" явл. назначенцами и поставлены на кормление.
Их заставили играть роли предприниматели перед Западом, чтобы там думали, что в России тоже есть частная собственность.
Кого-то бросили на никель, кого-то на нефть...
Дерипаска как-то сказал, что если государство потребует от него вернуть вверенные ему предприятия государству, он тут же, без разговоров, эти предприятия вернет.
Как авторучку.

alpanf 05 апреля 2018 | 18:46

//в России нет олигархов
Но точно есть рыбоглазые олигофрены.

bonhoeffer 05 апреля 2018 | 18:50

Они все в отпуске, в Англии и Штатах.

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