Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов
Предположительно о новых санкциях президент США Дональд Трамп объявит уже сегодня, об этом сообщает «Ройтерс». Источники утверждают, что в список могут попасть люди, близкие к российскому правительству и лично к президенту Путину.
Комментарии24
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sbk 05 апреля 2018 | 18:20
Это просто друзья.
danko1 05 апреля 2018 | 18:26
sbk: Пескову и раньше не верили, воспринимали его враньё с точностью до наоборот, а после признания Путина, что Песков пургу несет, стало совсем очевидно, что конченный лжец в качестве говорящей головы самого лжеца наглого Путина вполне устраивает.
andy66 05 апреля 2018 | 18:28
danko1: это уже не просто пурга! Это уже заносы )))
protvik 05 апреля 2018 | 18:46
danko1: путин и песков- два сапога пара. Угадайте за что пескова держат?
chapter_2 05 апреля 2018 | 18:27
sbk: Были олигархи, а теперь шакалы.
maximv 05 апреля 2018 | 18:45
sbk: Конечно в России нет олигархов. Они в Лондоне, Каннах, Майями
croaker 05 апреля 2018 | 18:22
Песков опять несёт пургу.
ur_sus 05 апреля 2018 | 18:28
//Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов//
– Рабинович, это правда, что вас вчера побили на вокзале?
– Меня?! На вокзале?! Какой там вокзал – полустанок!
chichanik 05 апреля 2018 | 18:25
Нету никакого дьявола! — растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно,
kotvinder2 05 апреля 2018 | 18:25
Раньше секса не было, теперь вот олигархов.. Беда!
stanislav1975 05 апреля 2018 | 18:25
Пурга какая-то опять...
ura_123 05 апреля 2018 | 18:26
"Я не согласен!"
"С кем?""
"С обоими!"
(с) почти Собачье сердце
tks 05 апреля 2018 | 18:26
Если г...но не называть г...ном, оно от этого свойств своих не потеряет.
Уважаемый г-н Песков! Предлагаю Вам такой слово-заменитель: ПАРАЗИТЫ.
Теперь оно у вас есть.
prender 05 апреля 2018 | 18:27
Олигархов в России нет.
Естественно, они все живут в европах-америках где можно вкусно поесть и мягко поспать и не бояться , что тебя закроют в любой момент.
А так они есть и будут. Пока усатый брешет с экранов и не краснеет.
sadda 05 апреля 2018 | 18:27
"Я никогда не вру!" - сказал Песков и посмотрел на свои часы.
y3emen1 05 апреля 2018 | 18:30
Ну вот... новая порода "настутнет".
andrang2 05 апреля 2018 | 18:30
Пресс на букву "П"
Песков ну ту же юукву
Президент, утин и издец на все буквы.
nkale 05 апреля 2018 | 18:36
Ну, строго говоря, виолончелист - не олигарх, так, "смотритель бассейна"))) А остальные - просто старые друзья, которым президент привык доверят бюджет), а то ведь растащут на местах!))))))))))))))))))))))))))))
che21 05 апреля 2018 | 18:36
Конечно конечно,иди в полную отказуху!
А на памятнике неизвестному солдату надо поменять надпись-
,,Имя твое неизвестно,подвиг твой неизвестен,ты у нас не служил,,
Странаворов и злобных дебилов!
oneoretwo 05 апреля 2018 | 18:40
пёськов, вы там хотели участвовать в каком-то расследовании в англии ?
ghazaryan_s 05 апреля 2018 | 18:42
Уже или ещё нет?
disdai 05 апреля 2018 | 18:46
Конечто же в России нет олигархов.
Все эти т.н. "бизнесмены" явл. назначенцами и поставлены на кормление.
Их заставили играть роли предприниматели перед Западом, чтобы там думали, что в России тоже есть частная собственность.
Кого-то бросили на никель, кого-то на нефть...
Дерипаска как-то сказал, что если государство потребует от него вернуть вверенные ему предприятия государству, он тут же, без разговоров, эти предприятия вернет.
Как авторучку.
alpanf 05 апреля 2018 | 18:46
//в России нет олигархов
Но точно есть рыбоглазые олигофрены.
bonhoeffer 05 апреля 2018 | 18:50
Они все в отпуске, в Англии и Штатах.