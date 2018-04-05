Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии
Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило на закрытом режиме. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.
Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев ранее говорил об экспертизах, которые подтвердили, что его подзащитный не является педофилом.
Ануфриев добавил, что всего к экспертизе по этому делу было привлечено 11 специалистов.
О сути обвинений против Юрия Дмитриева:
Историка и правозащитника задержали в конце 2016 года, Позже он был арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Полиция обнаружила в компьютере Юрия Дмитриева фотографии его несовершеннолетней приемной дочери. Как писала «Новая газета», этому предшествовал анонимный донос, а до этого произошел один загадочный случай. Кто-то неизвестный проник в квартиру руководителя карельского «Мемориала» и рылся в его компьютере. Он наткнулся на отдельную папку, которая называлась «здоровье ребенка». В ней Дмитриев хранил информацию по физическому развитию приемной дочери. Подобных отчетов требуют органы опеки, говорили родные арестованного и те, кто сталкивался с этой системой. Более того, отмечал адвокат, эти фотографии не публиковались, нигде не распространялись. А экспертиза признала порнографическими только 9 из 140 снимков. Правда, саму экспертизу, как писал «Русский репортер», проводила организация, которая работает по заказам силовиков. И однажды признала экстремистскими даже цитаты из Библии. Сам Дмитриев не сомневался, что все происходящее – провокация. Об этом он сказал в интервью «Новой» уже после того, как ему изменили меру пресечения и освободили из СИЗО под подписку о невыезде.
Сторонники Дмитриева не сомневаются, что уголовное преследование связано с его работой. Незадолго до ареста историка Международный «Мемориал» опубликовал справочник о чекистах «Большого террора». После этого, по словам знакомых Дмитриева, ему не раз звонили по телефону и угрожали, прокалывали колеса у машины. Незадолго до ареста он готовил книгу о спецпоселенцах. В итоге больше года правозащитник провел в СИЗО. Меру пресечения ему изменили после начала судебного процесса и выступления специалиста, который раскритиковал первую экспертизу по делу. Кроме того, правозащитнику провели психиатрическую экспертизу.
Приемную дочь Юрия Дмитриева забрали из семьи. Его родственникам запретили общаться с ребенком.
Комментарии14
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olegleon 05 апреля 2018 | 18:17
из 4 последних новостей 3 как под копирку о Дмитриеве. вот что значит "на правах рекламы". а в мире и России больше ничего не происходит
y3emen1 05 апреля 2018 | 18:22
olegleon: Ну как не происходит? В России новый президент.
otets_zvezdonyi_ 05 апреля 2018 | 18:25
y3emen1: и еще сгорел третий мегацетр, жизнь бурлит!
allja 05 апреля 2018 | 18:27
y3emen1: ага, и эта новость 18 лет "подряд".
vasilevich58 05 апреля 2018 | 18:39
allja: У существ, типа olegleonособая российско-путинская духовность: они готовы нежно и чувствительно вылизывать властные жопы (ровно до тех про, пока они властные),
а чувства сострадания, и неприятия несправедливости у них отсутствуют!
ed10075 05 апреля 2018 | 18:33
olegleon: Не злобствуйте, а просто порадуйтесь за человека. После волоколамской вони и кемеровского кошмара хоть какая-то добрая новость.
vasilevich58 05 апреля 2018 | 18:36
Ура! Здоровья и счастья этому мужественному человеку и его семье!
naivnyk 05 апреля 2018 | 18:19
Мягко с ним! Посадить надо было пожизненно , без суда и доказательств, на основании уверенности. Как это принято в "демократических " обществах))
nikolashin2017 05 апреля 2018 | 18:34
naivnyk: проверить надо педофила,
что мачо строит нам игриво,
детей целует под живот
и все страну мою...
komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 18:21
США введут санкции против России в связи с тем что Путинский режим освобождает педофилов.
otets_zvezdonyi_ 05 апреля 2018 | 18:27
komiccap_nkvd: портяныч, хлебни боярышника, видно что ты подустал! только клинским не запивай, заблюешь клавиатуру, пригожин уволит!
shraer 05 апреля 2018 | 18:22
варвары..
fresh_breeze 05 апреля 2018 | 18:37
А где же басманное правосудие??? Неужели его больше нет?
Это вопрос к тем, кто узурпировал право решать, где басманное правосудие, а где просто обычное.
persona_non_grata 05 апреля 2018 | 18:38
Издевались над человеком, отобрали ребёнка. Гос педофилы.