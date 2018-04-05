Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии

Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило на закрытом режиме. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев ранее говорил об экспертизах, которые подтвердили, что его подзащитный не является педофилом.

Ануфриев добавил, что всего к экспертизе по этому делу было привлечено 11 специалистов.

О сути обвинений против Юрия Дмитриева:

Историка и правозащитника задержали в конце 2016 года, Позже он был арестован по обвинению в изготовлении детской порнографии. Полиция обнаружила в компьютере Юрия Дмитриева фотографии его несовершеннолетней приемной дочери. Как писала «Новая газета», этому предшествовал анонимный донос, а до этого произошел один загадочный случай. Кто-то неизвестный проник в квартиру руководителя карельского «Мемориала» и рылся в его компьютере. Он наткнулся на отдельную папку, которая называлась «здоровье ребенка». В ней Дмитриев хранил информацию по физическому развитию приемной дочери. Подобных отчетов требуют органы опеки, говорили родные арестованного и те, кто сталкивался с этой системой. Более того, отмечал адвокат, эти фотографии не публиковались, нигде не распространялись. А экспертиза признала порнографическими только 9 из 140 снимков. Правда, саму экспертизу, как писал «Русский репортер», проводила организация, которая работает по заказам силовиков. И однажды признала экстремистскими даже цитаты из Библии. Сам Дмитриев не сомневался, что все происходящее – провокация. Об этом он сказал в интервью «Новой» уже после того, как ему изменили меру пресечения и освободили из СИЗО под подписку о невыезде.

Сторонники Дмитриева не сомневаются, что уголовное преследование связано с его работой. Незадолго до ареста историка Международный «Мемориал» опубликовал справочник о чекистах «Большого террора». После этого, по словам знакомых Дмитриева, ему не раз звонили по телефону и угрожали, прокалывали колеса у машины. Незадолго до ареста он готовил книгу о спецпоселенцах. В итоге больше года правозащитник провел в СИЗО. Меру пресечения ему изменили после начала судебного процесса и выступления специалиста, который раскритиковал первую экспертизу по делу. Кроме того, правозащитнику провели психиатрическую экспертизу.

Приемную дочь Юрия Дмитриева забрали из семьи. Его родственникам запретили общаться с ребенком.