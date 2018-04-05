В администрации Серпуховского района Подмосковья проходят обыски
Как передает ТАСС, изымается документация за последние 10 лет. Следственные действия предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд. Источники агентства не уточняют, возбуждено ли уже уголовное дело. Одновременно идут следственные действия во дворце спорта «Надежда» в поселке «Большевик». С чем они связаны, источник не уточняет.
Комментарии2
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tvitov66 05 апреля 2018 | 17:59
опять англичанка гадит на нашу стабильную стабильность
jetsam 05 апреля 2018 | 18:01
а почему сразу на "С" пошли?
непорядок! начинать надо с "А" - АП ждет...