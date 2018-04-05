В администрации Серпуховского района Подмосковья проходят обыски

Как передает ТАСС, изымается документация за последние 10 лет. Следственные действия предположительно связаны с отмыванием денег через подставной фонд. Источники агентства не уточняют, возбуждено ли уже уголовное дело. Одновременно идут следственные действия во дворце спорта «Надежда» в поселке «Большевик». С чем они связаны, источник не уточняет.