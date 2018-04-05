Глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев оправдан по обвинению в педофилии и изготовлении детской порнографии
Судья Марина Носова назначила ему 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия. С учетом времени, проведенного в СИЗО, фактически наказание продлится три месяца. Оглашение приговора проходило на закрытом режиме. Прокуратура требовала приговорить историка к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии23
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naivnyk 05 апреля 2018 | 17:55
Ну и хорошо! Нормальный пожилой чел, ну фотки деток маленьких любил, ну и что... Может у него это одно раслобление было, потеребит что нибудь, и кому жалко? Ну правозащитник еще, это тоже неплохо. Оружие конечно нельзя, но это мелочь )
nelibermot17 05 апреля 2018 | 18:08
Уряяя, теперь он снова может делать 255 фотографий голой падчерицы в разных позах, говоря о "слежением за здоровьем"
diximania1948 05 апреля 2018 | 18:10
nelibermot17: Идиот, у гебни и мусоров одни и те же методы, подбросить патроны, наркотики или обвинить в педофилии.Депутата Случкина,как верного путинского холуя даже не пожурили.
naivnyk 05 апреля 2018 | 18:12
diximania1948: Ну его же хоть в чём то обвинили, а Вы еще каких то доказательств требуете. Странно...
vasilevich58 05 апреля 2018 | 18:42
naivnyk: Портянки вы - олицетворение особой российско-путинской духовности!
Подлецы, бездельники, невежды и трусы!
vasilevich58 05 апреля 2018 | 18:44
Мои поздравления Юрию Дмитриеву! Счастья, удачи и здоровья!
nelibermot17 05 апреля 2018 | 18:16
diximania1948: ага, а грязных домогателей шендеровичей-розовских прямо таки распяли на Йехе Мацы
ostapbey 05 апреля 2018 | 18:27
nelibermot17: Элл Памфилович, твое дело бюлетенЯ тискать. И совать куда следует.
Даже.
velbkeirf1 05 апреля 2018 | 18:09
naivnyk: оружие было не заряжено и а мемориал устроит выставку этих фото на зло мракобесам
naivnyk 05 апреля 2018 | 18:14
velbkeirf1: А такое оружие можно незарегистрированное держать дома?
velbkeirf1 05 апреля 2018 | 18:29
naivnyk: я знал одного черного копателя который зарабатывал на этом деньги пробивая номера ОО через германское посольство родственники платили большие деньги
odobryam_s 05 апреля 2018 | 18:12
naivnyk: Либероидная погань едва ли не вся такая! Педофил на гомосеке.... Ладно, этому позволили на свободе сдохнуть. Но другим - наука!
che21 05 апреля 2018 | 18:27
odobryam_s: ты про жирика?ну не всем же быть такими ху, те членососами как ты, старыя пассивный педрила.
ПНХ мразь!
andy66 05 апреля 2018 | 18:03
нет-нет - теперь должны автоматически сесть все те кто его обвинил в педофилии !!!
naivnyk 05 апреля 2018 | 18:05
andy66: Почему? По демократическим принципам, уверенности следствия достаточно было, зачем вообще этот суд был?
komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 18:05
этого педофила перевербовало ФСБ. теперь будет стучать на своих американских кураторов
diximania1948 05 апреля 2018 | 18:13
komiccap_nkvd: У тебя есть хоть одна собственная мысль, палач гебистский?
nag 05 апреля 2018 | 18:06
Хоть что-то хорошее все же происходит у нас. Интересно, это судья такая смелая или сверху решили помягше?
naivnyk 05 апреля 2018 | 18:10
nag: Вы глупости говорите! С этим старым педофилом поступили очень мягко! Ещё на суд деньги потратили!
protvik 05 апреля 2018 | 18:35
nag: решили не перегибать. чтобы не распалять бузатеров и пиарщиков. Короче зассали. Только ЧУЙСТВУЮ не на долго.
odobryam_s 05 апреля 2018 | 18:07
Вот же продажное правосудие, не? А, хомячье? Ах да, вашего кумиришку за незаконное хранение оружия осудили.....
posta2006 05 апреля 2018 | 18:13
Ура! Силовикам не удалось сфальсифицировать дело! Мы победили!
ostapbey 05 апреля 2018 | 18:25
Строго по анекдоту про самогонщика, которого пытаются привлечь к суду за НЕРАБОТАЮЩИЙ самогонный аппарат.
Так он снялш аны, и говорит чтоб судили за изнасилование!
Мол и аппарат есть. И тоже неработающий..
Даже.