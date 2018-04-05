Подозреваемый в массовом отравлении таллием работников авиазавода в Таганроге, отправлен под домашний арест
Вячеслав Шульга, подозреваемый в массовом отравлении таллием работников авиазавода в Таганроге, отправлен под домашний арест. Суд принял во внимание, что он полностью признал свою вину.
Между тем, по сведениям Интерфакса, пострадавшие готовят иски к работодателю с требованием компенсации. Всего к медикам с отравлением обратились 37 человек. Большинство из них были госпитализированы.
Следствие установило, что Шульга подсыпал таллий в кулер с водой из мести коллеге, с которым у него произошел конфликт.
Комментарии10
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platonnekafrin 05 апреля 2018 | 17:34
Тип этот вовсе не опасный, а честный и слезливый. Перед проступком помолился и даже свечку сжег. Он явно не из тех, кто пишет на снегу про Путина. К тому же таллий был просроченный.
aroswen 05 апреля 2018 | 17:34
это какой-то нереальный п-ц. мордор пробил очередное дно. сыпать таллий в кулер и отравить 30 человек..
post_v 05 апреля 2018 | 18:03
так этот житель Таганрога сыпал таллий в кулер "за Путина", или "против Путина" ?
compare 05 апреля 2018 | 18:21
post_v: судя по результатам,лозунг был "против всех"...
zloy_sok 05 апреля 2018 | 18:12
Ну правильно, не на митинг же ходить....подумаешь 30 человек. А может он псих слетевший с катушек, и начнет сейчас соседей травить? Только же суд может назначить судмед экспертизу, а когда он будет.....
andy66 05 апреля 2018 | 18:13
"Социально близок. Неопасен"
(из приговора суда)
velbkeirf1 05 апреля 2018 | 18:13
пострадавшие готовят иски к работодателю с требованием компенсации\\\\\\\\\\\
а работодатель как пить дать в Англию укатил вот вам и не симметричный ответ
diximania1948 05 апреля 2018 | 18:15
Путин превратил Россию в страну отравителей, а начал сам с Дубровки.
ruthenocene 05 апреля 2018 | 18:16
Во, блин, гуманизьм! Траванул несколько десятков человек - под домашний арест, ибо общественной опасности не представляешь. Перепостил какую-нибудь картинку в Фейсбуке - в СИЗО!
compare 05 апреля 2018 | 18:19
ишь ты,как "любят" у нас "отравителей"! этого-отдохнуть дома.........прямо культ Медичи)))))))))))))