Вячеслав Шульга, подозреваемый в массовом отравлении таллием работников авиазавода в Таганроге, отправлен под домашний арест. Суд принял во внимание, что он полностью признал свою вину.

Между тем, по сведениям Интерфакса, пострадавшие готовят иски к работодателю с требованием компенсации. Всего к медикам с отравлением обратились 37 человек. Большинство из них были госпитализированы.

Следствие установило, что Шульга подсыпал таллий в кулер с водой из мести коллеге, с которым у него произошел конфликт.