Посол России в Великобритании Александр Яковенко поздравил Юлию Скрипаль с тем, что она идет на поправку
Как передает ТАСС, дипломат пожелал выздоровления и ее отцу, Сергею Скрипалю. В своем заявлении Яковенко называет их соотечественниками.
Напомню, сегодня Скотланд-Ярд распространил первое заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем она подтверждает, что очнулась неделю назад. Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку» и просит уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи.
Между тем, Скотланд-Ярд отказался отвечать на вопрос РИА о том, проведен ли уже допрос Юлии Скрипаль.
Комментарии5
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max3446 05 апреля 2018 | 17:08
Власти Финляндии дали разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне.
Об этом сообщается на сайте правительства страны.
«Финское правительство дало своё согласие на строительство участка газопровода „Северный поток — 2”, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», — говорится в сообщении кабмина.
Для России хорошие новости что наши граждане после покушения на них западным кровавым мордором, (вы кстати знаете что если сложить всех тех, кого англосаксы убили за время своего существования, будет свыше нескольких триллионов мирных женщин и детей) живы и поправляются, а вот для страны 404 (некогда Украины) сегодня очередной черный день
gvs 05 апреля 2018 | 17:09
Вы еще живы? Тогда мы идем к вам! )))
olegleon 05 апреля 2018 | 17:09
"Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку»"
а вот пригрозят ей лишением британской визы и сразу вспомнит, что лично видела Путина в магазине, когда гречку покупала. а человек, похожий на Лаврова чем-то мазал их дверь.
какая же она не благодарная! британцы ей антидот вкололи, который у них чудесным образом откуда-то взялся, а она не хочет поддерживать их версию
rico76 05 апреля 2018 | 17:10
Юлия Скрипаль, идущая на поправку после отравления нервно-паралитическим газом, от которого дохнут все тараканы в радиусе километра, показала всему миру, что русские имеют все шансы выжить в ядерной войне. Западу есть над чем задуматься.
zztop1960 05 апреля 2018 | 17:12
Волк пожелал поправки покусанной овечке.Поправляйся , поправляйся