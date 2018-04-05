Посол России в Великобритании Александр Яковенко поздравил Юлию Скрипаль с тем, что она идет на поправку

Как передает ТАСС, дипломат пожелал выздоровления и ее отцу, Сергею Скрипалю. В своем заявлении Яковенко называет их соотечественниками.

Напомню, сегодня Скотланд-Ярд распространил первое заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем она подтверждает, что очнулась неделю назад. Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку» и просит уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи.

Между тем, Скотланд-Ярд отказался отвечать на вопрос РИА о том, проведен ли уже допрос Юлии Скрипаль.