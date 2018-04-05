Z Архив новостей новости
5 5 6 93
17:05, 05 апреля 2018

Посол России в Великобритании Александр Яковенко поздравил Юлию Скрипаль с тем, что она идет на поправку

Как передает ТАСС, дипломат пожелал выздоровления и ее отцу, Сергею Скрипалю. В своем заявлении Яковенко называет их соотечественниками.
Напомню, сегодня Скотланд-Ярд распространил первое заявление от имени Юлии Скрипаль. В нем она подтверждает, что очнулась неделю назад. Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку» и просит уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи.
Между тем, Скотланд-Ярд отказался отвечать на вопрос РИА о том, проведен ли уже допрос Юлии Скрипаль.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

max3446 05 апреля 2018 | 17:08

Власти Финляндии дали разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне.

Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Финское правительство дало своё согласие на строительство участка газопровода „Северный поток — 2”, который проходит через исключительную экономическую зону Финляндии», — говорится в сообщении кабмина.

Для России хорошие новости что наши граждане после покушения на них западным кровавым мордором, (вы кстати знаете что если сложить всех тех, кого англосаксы убили за время своего существования, будет свыше нескольких триллионов мирных женщин и детей) живы и поправляются, а вот для страны 404 (некогда Украины) сегодня очередной черный день

gvs 05 апреля 2018 | 17:09

Вы еще живы? Тогда мы идем к вам! )))

olegleon 05 апреля 2018 | 17:09

"Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку»"

а вот пригрозят ей лишением британской визы и сразу вспомнит, что лично видела Путина в магазине, когда гречку покупала. а человек, похожий на Лаврова чем-то мазал их дверь.
какая же она не благодарная! британцы ей антидот вкололи, который у них чудесным образом откуда-то взялся, а она не хочет поддерживать их версию

rico76 05 апреля 2018 | 17:10

Юлия Скрипаль, идущая на поправку после отравления нервно-паралитическим газом, от которого дохнут все тараканы в радиусе километра, показала всему миру, что русские имеют все шансы выжить в ядерной войне. Западу есть над чем задуматься.

zztop1960 05 апреля 2018 | 17:12

Волк пожелал поправки покусанной овечке.Поправляйся , поправляйся

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 376 6 5707 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 382 6 7168 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 6528 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 30 марта Поздравить…

5 304 6 8089 30.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, опросы, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2909640

5 258 6 17559 30.03
#слушать 01:45:39 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Новости

Москва пошла на беспрецедентные уступки Турции, ускорив поставку зенитных ракетных систем «Триумф» Как пишет «Коммерсантъ», она первоначально планировалась на весну 2020 года, однако теперь состоится летом будущего…

5 104 6 7458
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 111 6 8731 14:26
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Голосование
Какие протесты, на ваш взгляд, более эффективные и перспективные?
5 80 6 6859 30.03
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25364 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16422 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 91 6 9520 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 141 6 19142 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Новости

Ситуация вокруг дела Сергея Скрипаля всё больше похожа на политическую провокацию в отношении России Такое заявление на Международном форуме по безопасности в Москве сделал глава МИДа Сергей Лавров…

5 59 6 8083
Блоги

Дмитрий Рогозин: До чего же шаловливые ручки у этих «полурумын»! Вице-премьер прокомментировал в Фейсбуке высылку российских дипломатов из Молдавии…

5 236 6 51988 29.03
Kмолдавия, рф, события
Новости

Британские спецслужбы уверены,что установили место нахождения российской лаборатории, в которой был произведен Новичок Об этом пишет газета «Таймс», ссылаясь на информированные источники…

5 44 6 6205
Новости

Британской разведке удалось установить место производства вещества «Новичок» Им отравили Сергея и Юлию Скрипалей…

5 113 6 16222

Популярное за неделю

Новости

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория…

5 45 6 25061
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 173065 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 16 6 21671 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 573 6 371227 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 194915 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6853592
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3388859

Сегодня в эфире