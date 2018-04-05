Глава карельского «Мемориала» Дмитриев оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии
Приговор оглашался в закрытом режиме. Издание отмечает, что присутствующие в коридоре суда встретили приговор аплодисментами.
Напомню, ранее экспертиза подтвердила, что Дмитриев педофилом не является. Об этом в эфире «Эха» говорил адвокат Виктор Ануфриев.
За освобождение Дмитриева выступали многие известные общественные деятели.
Комментарии6
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komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 17:06
пока в стране нет независимых судов, правосудия не будет. власть оправдала очередного преступника
olegleon 05 апреля 2018 | 17:07
"Дмитриев педофилом не является"
он просто делал высокохудожественные снимки. ну так все же так делают! или не все?
navsegda 05 апреля 2018 | 17:11
olegleon: ты о деле ничего не знаешь , не звезди
rihard 05 апреля 2018 | 17:12
olegleon: Все снимки ню, это порнография?
omantic 05 апреля 2018 | 17:08
Невиновного человека оправдали ( ну или почти оправдали ! ) и уже такая сенсация !
gregor 05 апреля 2018 | 17:09
Невиновному человеку предлагают дать 10 лет ,а дали 2,5 ... все радуются .
Ах какая справедливая власть ,ах ,могла же и 10 дать .
Всё же Путин пожалел старика и выделил двушечку с половинной .
Ну не отпускать же невинного ,в самом -то деле .
Вертухайское племя не поймёт ,которое в большинстве .