Глава карельского «Мемориала» Дмитриев оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии

Приговор оглашался в закрытом режиме. Издание отмечает, что присутствующие в коридоре суда встретили приговор аплодисментами.

Напомню, ранее экспертиза подтвердила, что Дмитриев педофилом не является. Об этом в эфире «Эха» говорил адвокат Виктор Ануфриев.

За освобождение Дмитриева выступали многие известные общественные деятели.