Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии
Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии.
Ему назначено 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия, сообщает «Медиазона».
Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.
Комментарии36
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abuvgrobu 05 апреля 2018 | 16:48
Почему они все такие странные, эти "невиновные ни в чём либеральные жертвы" ?
poluputing 05 апреля 2018 | 16:51
abuvgrobu: посредственности всегда кажется странным любой отличный от него. А за Дмитриева радостно. Это лучший исход в этой дикой стране
kissa_ 05 апреля 2018 | 17:00
poluputing:
Россия-свободная страна, а совесть Украины Надия Савченко за решеткой.
zemljanka 05 апреля 2018 | 17:07
Поздравления.
pro_hanov 05 апреля 2018 | 17:09
poluputing: Двушечку с половиной всё равно дали. Не могут у нас дать полностью оправдательный приговор. Нашли что-то похожее на оружие.
chichanik 05 апреля 2018 | 16:51
abuvgrobu: а с чего вы взяли,что он либерал?
komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 17:03
chichanik: потому что педофил
vse_tam_budem 05 апреля 2018 | 17:06
chichanik: а с чего вы взяли,что он либерал?
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А они у него везде - вместо зелёных чёртиков ))))))))))))))))))))))))))))))))))
luger_max_otto 05 апреля 2018 | 16:59
Путенышам странны все порядочные люди.
naivnyk 05 апреля 2018 | 16:49
Опять у либеров обломилось! Не получился мученик )
serjo1977 05 апреля 2018 | 16:55
naivnyk: Язви, язви, мразота. Скоро у вас "мученников" будет больше, чем в Лугандонии. Обещаю.
mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 17:12
Выкрутился педофил.
Одна беда - рецидивы у них 100-процентные.
Опять попадется и тут уж ему будет п*здец. ))
max3446 05 апреля 2018 | 16:49
все равно для всего мирового цивилизованного сообщества на этом главе организации иностранного агента, он навсегда поучил ярлык педофила
elenaj1959 05 апреля 2018 | 16:53
max3446: 1) Не причисляйте себя к мировому цивилизованному сообществу; 2) Мировое цивилизованное сообщество, к сожалению, на это дело никакого внимания не обратило.
serjo1977 05 апреля 2018 | 16:57
max3446: Ты - не "мировое цивилизованное сообщество". Ты - двенадцатирублёвая шалава.
max3446 05 апреля 2018 | 17:02
serjo1977: elenaj1959: Защищаете возможного педофила? Приговор будет обжалован и не факт что вышестоящий суд согласится с таким приговором иностранному агенту
serjo1977 05 апреля 2018 | 17:11
max3446: По мне, любой педофил, включая Чикатило, лучше, чем ольгинский сброд. Те - просто больные люди, а вы - хоть родную маму за деньги. Горите в аду, твари! :-((
amebix 05 апреля 2018 | 16:51
2,5 года за оружие?
hz6691 05 апреля 2018 | 17:04
amebix: За рогатку.
zja 05 апреля 2018 | 16:52
Бывают же чудеса и на нашей грешной земле.
Респект судье.
amebix 05 апреля 2018 | 16:58
zja: serjo1977: за оружие 2,5 года дали. А с учётом педофильской статьи (даже если оправдали) ему очень трудно будет на зоне.
Я из Петрозаводска, Дмитриев тут известный человек, резонанс большой и не только среди журналюг, по крайней мере даже бывшие менты и чекисты нормально к нему относятся
luger_max_otto 05 апреля 2018 | 17:01
На какой зоне? Дали ограничение свободы, а не лишение.
amebix 05 апреля 2018 | 17:08
luger_max_otto: ну хорошо, что не на зоне. судья видимо очканула.
chichanik 05 апреля 2018 | 16:58
zja: полуреспект ... 2.5 года за ржавый артефакт, который когда-то был оружием ... мог бы изнасиловать, но только пнул ногой.
Спасибо, конечно, но осадок остался.
amebix 05 апреля 2018 | 17:03
chichanik: на три месяца его закроют всётаки, сейчас инфа пошла. Псы просто так отпустить не могут.
amebix 05 апреля 2018 | 17:11
amebix: ограничат передвижение, но будет дома
serjo1977 05 апреля 2018 | 16:53
Господи, неужели в этой стране ещё можно на что-то надеяться? Первая ХОРОШАЯ новость в этом году. Конечно, никакого полного оправдания быть не могло - пришлось бы сажать мразей, сфабриковавших это дело. Блин, до чего мы докатились: 2,5 года НИ ЗА ЧТО считаем за оправдание.... :-(
pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 16:55
Поздравляю Юрия Дмитриева с оправдательным приговором!
Надеюсь, намек власти "сиди тихо, если не хочешь проблем!", будет проигнорирован.
А пригожинской мрази, желаю попасть на зону по этой же сфабрикованной статье, за недостаточное вылизывание власти, или совмещение вылизывания с преклонением перед "гнилыми западными вещами".
ruthenocene 05 апреля 2018 | 16:58
Радует, что в нашей стране хоть один честный судья нашёлся!
komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 17:01
продажное правосудие. преступников оправдывают
felicita 05 апреля 2018 | 17:01
Хорошая новость...
omantic 05 апреля 2018 | 17:02
Очевидно , судьям не захотелось попадать в очередной список Магнитского за неправосудный приговор !
amebix 05 апреля 2018 | 17:06
omantic: город маленький, все понимают фувловость дела, даже судьи.
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 17:03
Юрий Дмитриев тоже подвёл Владимира Владимировича...
Это заговор НАТО, 100%
sgvmajor_66 05 апреля 2018 | 17:10
Новость хорошая
podwodnik 05 апреля 2018 | 17:10
За человека радостно. Вот только высказывать респекты судье и возрождать надежду не стоит. То что в данном случае велено "разжать челюсти" и одного выпустить заслуга тех, кто защищал. Их похоже оказалось критически много для системы. Видимо ущерб от "закрытия" посчитали большим злом. Да и "резервная" статья об оружии, про которое почти никто не знал, позволяет зачесть срок проведённый в СИЗО без всяких выплат.