Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии

Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии.

Ему назначено 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия, сообщает «Медиазона».

Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.