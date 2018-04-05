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16:46, 05 апреля 2018

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии

Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по обвинению в изготовлении детской порнографии.

Ему назначено 2,5 года ограничения свободы по обвинению в хранении оружия, сообщает «Медиазона».

Оглашение приговора проходило на закрытом заседании. Прокуратура требовала приговорить его к девяти годам колонии строгого режима.

Комментарии

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abuvgrobu 05 апреля 2018 | 16:48

Почему они все такие странные, эти "невиновные ни в чём либеральные жертвы" ?

poluputing 05 апреля 2018 | 16:51

abuvgrobu: посредственности всегда кажется странным любой отличный от него. А за Дмитриева радостно. Это лучший исход в этой дикой стране

kissa_ 05 апреля 2018 | 17:00

poluputing:

Россия-свободная страна, а совесть Украины Надия Савченко за решеткой.

zemljanka 05 апреля 2018 | 17:07

Поздравления.

pro_hanov 05 апреля 2018 | 17:09

poluputing: Двушечку с половиной всё равно дали. Не могут у нас дать полностью оправдательный приговор. Нашли что-то похожее на оружие.

chichanik 05 апреля 2018 | 16:51

abuvgrobu: а с чего вы взяли,что он либерал?

komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 17:03

chichanik: потому что педофил

vse_tam_budem 05 апреля 2018 | 17:06

chichanik: а с чего вы взяли,что он либерал?
--------------------------
А они у него везде - вместо зелёных чёртиков ))))))))))))))))))))))))))))))))))

luger_max_otto 05 апреля 2018 | 16:59

Путенышам странны все порядочные люди.

naivnyk 05 апреля 2018 | 16:49

Опять у либеров обломилось! Не получился мученик )

serjo1977 05 апреля 2018 | 16:55

naivnyk: Язви, язви, мразота. Скоро у вас "мученников" будет больше, чем в Лугандонии. Обещаю.

mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 17:12

Выкрутился педофил.
Одна беда - рецидивы у них 100-процентные.
Опять попадется и тут уж ему будет п*здец. ))

max3446 05 апреля 2018 | 16:49

все равно для всего мирового цивилизованного сообщества на этом главе организации иностранного агента, он навсегда поучил ярлык педофила

elenaj1959 05 апреля 2018 | 16:53

max3446: 1) Не причисляйте себя к мировому цивилизованному сообществу; 2) Мировое цивилизованное сообщество, к сожалению, на это дело никакого внимания не обратило.

serjo1977 05 апреля 2018 | 16:57

max3446: Ты - не "мировое цивилизованное сообщество". Ты - двенадцатирублёвая шалава.

max3446 05 апреля 2018 | 17:02

serjo1977: elenaj1959: Защищаете возможного педофила? Приговор будет обжалован и не факт что вышестоящий суд согласится с таким приговором иностранному агенту

serjo1977 05 апреля 2018 | 17:11

max3446: По мне, любой педофил, включая Чикатило, лучше, чем ольгинский сброд. Те - просто больные люди, а вы - хоть родную маму за деньги. Горите в аду, твари! :-((

amebix 05 апреля 2018 | 16:51

2,5 года за оружие?

hz6691 05 апреля 2018 | 17:04

amebix: За рогатку.

zja 05 апреля 2018 | 16:52

Бывают же чудеса и на нашей грешной земле.
Респект судье.

amebix 05 апреля 2018 | 16:58

zja: serjo1977: за оружие 2,5 года дали. А с учётом педофильской статьи (даже если оправдали) ему очень трудно будет на зоне.
Я из Петрозаводска, Дмитриев тут известный человек, резонанс большой и не только среди журналюг, по крайней мере даже бывшие менты и чекисты нормально к нему относятся

luger_max_otto 05 апреля 2018 | 17:01

На какой зоне? Дали ограничение свободы, а не лишение.

amebix 05 апреля 2018 | 17:08

luger_max_otto: ну хорошо, что не на зоне. судья видимо очканула.

chichanik 05 апреля 2018 | 16:58

zja: полуреспект ... 2.5 года за ржавый артефакт, который когда-то был оружием ... мог бы изнасиловать, но только пнул ногой.
Спасибо, конечно, но осадок остался.

amebix 05 апреля 2018 | 17:03

chichanik: на три месяца его закроют всётаки, сейчас инфа пошла. Псы просто так отпустить не могут.

amebix 05 апреля 2018 | 17:11

amebix: ограничат передвижение, но будет дома

serjo1977 05 апреля 2018 | 16:53

Господи, неужели в этой стране ещё можно на что-то надеяться? Первая ХОРОШАЯ новость в этом году. Конечно, никакого полного оправдания быть не могло - пришлось бы сажать мразей, сфабриковавших это дело. Блин, до чего мы докатились: 2,5 года НИ ЗА ЧТО считаем за оправдание.... :-(

pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 16:55

Поздравляю Юрия Дмитриева с оправдательным приговором!
Надеюсь, намек власти "сиди тихо, если не хочешь проблем!", будет проигнорирован.
А пригожинской мрази, желаю попасть на зону по этой же сфабрикованной статье, за недостаточное вылизывание власти, или совмещение вылизывания с преклонением перед "гнилыми западными вещами".

ruthenocene 05 апреля 2018 | 16:58

Радует, что в нашей стране хоть один честный судья нашёлся!

komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 17:01

продажное правосудие. преступников оправдывают

felicita 05 апреля 2018 | 17:01

Хорошая новость...

omantic 05 апреля 2018 | 17:02

Очевидно , судьям не захотелось попадать в очередной список Магнитского за неправосудный приговор !

amebix 05 апреля 2018 | 17:06

omantic: город маленький, все понимают фувловость дела, даже судьи.

vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 17:03

Юрий Дмитриев тоже подвёл Владимира Владимировича...
Это заговор НАТО, 100%

sgvmajor_66 05 апреля 2018 | 17:10

Новость хорошая

podwodnik 05 апреля 2018 | 17:10

За человека радостно. Вот только высказывать респекты судье и возрождать надежду не стоит. То что в данном случае велено "разжать челюсти" и одного выпустить заслуга тех, кто защищал. Их похоже оказалось критически много для системы. Видимо ущерб от "закрытия" посчитали большим злом. Да и "резервная" статья об оружии, про которое почти никто не знал, позволяет зачесть срок проведённый в СИЗО без всяких выплат.

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