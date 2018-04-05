В России появится новая мера пресечения
Госдума в окончательном чтении приняла поправки в УПК о запрете на определенные действия. Подозреваемому могут запретить выходить из дома в определенные часы, общаться с определенными людьми, использовать интернет или водить машину. Также под запрет может попасть посещение мероприятий и общение с людьми.
Комментарии10
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provincial49 05 апреля 2018 | 16:37
А вырывать языки и выкалывать глаза не планируют?
kissa_ 05 апреля 2018 | 16:40
provincial49:
Капиталисты знают, как себя охранять от вонючего быдла, которое Великий Ельцин вернул в вонючее стойло.
evgolius7 05 апреля 2018 | 16:43
Также под запрет может попасть посещение мероприятий и общение с людьми.
Только на одиночные субботники можно.....
И сдавать ключи от квартиры участковому.
y_y_y 05 апреля 2018 | 16:48
evgolius7:
//Также под запрет может попасть посещение мероприятий//
Дык, сейчас-то почти по любому случаю применяют арест. Просто потому, что судьям и следователям так удобнее.
ИМХО, чем больше будет разных мер пресечения не связанных с арестом, тем лучше. И главное, чтобы их активно применяли суды.
sasass 05 апреля 2018 | 16:39
Тюрьмы переполнены - туда огромные очереди и поэтому квартиры решили превратить в тюрьмы ....
kissa_ 05 апреля 2018 | 16:44
sasass:
Надо сделать так, чтобы отвязавшееся в 1917-м вонючее совковое быдло, которое Борис Николаевич, немцов, Гайдар и прочие чубаисы, вернули в стойло, - вообще не могли даже вякнуть.
Да здравствует капитализм!
Совковой вате и портянкам - страдать!
marina27 05 апреля 2018 | 16:44
На цепь у батареи.
prender 05 апреля 2018 | 16:57
маладцы. вот против этих законописак и применим. вата все сожрет, завтра примут закон землю за володьку - северное сияние кушать - так будут, еще соревноваться будут кто больше и кто грязнее скушал.
одно слово ватные землееды. карма у этой страны такая.
max3446 05 апреля 2018 | 17:04
Азово-Черноморское управление Росрыболовства и Погранслужба ФСБ РФ создали оперативную группу для предотвращения ситуаций, аналогичных задержанию Украиной сейнера «Норд».
Об этом заявил руководитель Азово-Черноморского территориального управления (АЧТУ) Росрыболовства Игорь Рулев.
После задержания и ареста керченского судна «Норд» многие рыбодобывающие предприятия приостановили промысел, опасаясь незаконных атак украинских пограничников в нейтральных водах. Вопрос о том, как оградить рыбаков от возможных пиратских вылазок соседнего государства, отдельно обсуждался на заседании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.
Оперативная группа в Азовском море будет фиксировать местонахождение рыбацких судов и поддерживать связь с капитанами кораблей и судовладельцами. Всех судовладельцев проинструктировали относительно дополнительных мер безопасности для предотвращения пиратства.
В частности, при появлении на горизонте украинских пограничных кораблей с враждебными намерениями надо немедленно выйти на связь со сторожевыми кораблями на определенной частоте.
zkotor 05 апреля 2018 | 17:13
Мразь неофашистская