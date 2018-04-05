В России появится новая мера пресечения

Госдума в окончательном чтении приняла поправки в УПК о запрете на определенные действия. Подозреваемому могут запретить выходить из дома в определенные часы, общаться с определенными людьми, использовать интернет или водить машину. Также под запрет может попасть посещение мероприятий и общение с людьми.