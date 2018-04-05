В Турции задержан бывший сотрудник управления по информационным технологиям и связи
Как передает агентство Anadolu, следствие считает его куратором Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года.
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Как передает агентство Anadolu, следствие считает его куратором Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего российского посла Андрея Карлова в декабре 2016 года.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии2
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sasass 05 апреля 2018 | 16:44
...а говорили там тоже был транзит наркотиков ...рядом с наркотиками всегда смерть гуляет...
rena1960 05 апреля 2018 | 16:49
Какое...именины сердца Путину при совместном ужине...,ай,молодца Эрдоган...