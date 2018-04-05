По  меньшей мере, четыре человека погибли в результате перестрелки в турецком городе Эскишехир

Как сообщает сайт турецкого издания «Сабах», стрельба произошла на территории университета Османгази. Подозреваемы задержан. Им оказался преподаватель университета. Жертвами стрельбы стали сотрудники этого университета. О мотивах стрелка пока не сообщалось.