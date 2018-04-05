Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на денежные средства братьев Магомедовых
Пресс-секретарь не стала уточнять сумму арестованных денег. Владельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы по обвинению в хищении 2,5 миллиардов рублей и создании преступного сообщества.
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evgolius7 05 апреля 2018 | 16:37
2,5 миллиардов рублей и создании преступного сообщества.
Они его не создавали, а вошли в преступное сообщество кооператив "Озеро"
Случился недонос 2,5 миллиарда....вот и вся песня.