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16:31, 05 апреля 2018

Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на  денежные средства братьев Магомедовых

Пресс-секретарь не  стала уточнять сумму арестованных денег. Владельцы группы «Сумма» Зиявудин и  Магомед Магомедовы были арестованы по обвинению в  хищении 2,5 миллиардов рублей и создании преступного сообщества.

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evgolius7 05 апреля 2018 | 16:37

2,5 миллиардов рублей и создании преступного сообщества.

Они его не создавали, а вошли в преступное сообщество кооператив "Озеро"
Случился недонос 2,5 миллиарда....вот и вся песня.

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