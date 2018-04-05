Юлия Скрипаль сделала первое заявление с момента госпитализации после отравления в Солсбери
В заявлении, переданном полицией Британии, Юлия Скрипаль утверждает, что очнулась неделю назад, силы прибывают с каждым днем. Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку» и просит уважать частную жизнь ее семьи. О состоянии отца Юлия Скрипаль ничего не говорит.
Между тем, посол России в Лондоне Александр Яковенко сегодня вновь пожаловался на то, что российским дипломатам не предоставляют консульский доступ к Юлии и Сергею Скрипалям.
Комментарии35
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cipherman2 05 апреля 2018 | 16:34
Выздоровления и скорого возвращения домой, в Россию!
kissa_ 05 апреля 2018 | 16:37
cipherman2:
Что Юля потела у вас - холуйских совковых портянок, которых Великий Ельцин снова загнал в ваше вонючее стойло?
Надеемся, Юля останется в Британии и её научат и убедят, как правильно надо говорить, что её отравил лично Путин.
idshoohov 05 апреля 2018 | 16:45
kissa_:
А причём здесь Ельцин?
kissa_ 05 апреля 2018 | 16:50
idshoohov:
Если бы у тебя не было старческого слабоумия, ты бы знал, что Великий демократ Борис Николаевич загнал вас - вонючее совковое быдло, нечаянно отвязавшееся в 1917 году, обратно в ваше стойло.
за что благодарные россияне наградили потомков Ельцина многомиллиардными состояниями и дворцами и замками за границей.
poluputing 05 апреля 2018 | 16:53
idshoohov: зачем вы реагируете на это хамоватое быдло? Это ниже вашего достоинства.
kissa_ 05 апреля 2018 | 16:57
poluputing:
Встретил я хoxла недавно
И задал ему вопрос:
Почему после майдана
В хате индевеет нос?
Кран горячий пылью тронут,
Горы мусора вокруг,
От платёжек люди стонут,
Заржавел крестьянский плуг,
Встали верфи и заводы,
Старики черны от слёз?
Что ж вы сделали, уроды?
Боже, что тут началось!
Он то плакал, то смеялся,
Проклиная мАскалей.
После по земле катался,
Пузыри дул из соплей.
Рожи корчил, выл про щеню,
Дули мне в лицо крутил.
Торговался за прощенье.
Прям, задёшево сулил.
Дальше в ход пошли угрозы
— Мол, весь мир за нас горой!
… Я утёр от смеха слезы,
Плюнул и пошёл домой
rico76 05 апреля 2018 | 16:52
kissa_: Из показаний Юли Скрипаль: "Когда я покупала в Пятёрочке гречку, ещё удивилась - почему сам Путин стоит там на кассе?"
rolar 05 апреля 2018 | 16:34
МИ-6 еще не написало что ей надо говорить.
noxepy666 05 апреля 2018 | 16:37
rolar: Ну так еще не весь сезон "Ответного удара" прошёл.
poluputing 05 апреля 2018 | 16:56
rolar: во-во и консульским не удаётся прорваться и, либо дотравить, либо научить что говорить. Вот обломище то
detul 05 апреля 2018 | 17:03
poluputing: Консульские учить будут под софитами BBC, или на диктофоны журналистов The Times ?
evgolius7 05 апреля 2018 | 16:35
В заявлении, переданном полицией Британии, Юлия Скрипаль утверждает, что очнулась неделю назад, силы прибывают с каждым днем.
Срочно вывозить надо в Россию..
Надо же узнать почему не померла?
Почему яд не сработал как надо?
irdo 05 апреля 2018 | 16:41
evgolius7:
В заявлении, переданном полицией Британии, Юлия Скрипаль утверждает, что очнулась неделю назад, силы прибывают с каждым днем.
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И тут же фейк от какой-то родственницы, которая уже в курсе всего,
и даж здоровья её отца
tag188 05 апреля 2018 | 16:46
irdo: И тут же фейк от какой-то родственницы, которая уже в курсе всего,
и даж здоровья её отца
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Ну надо признать, в этот раз российские СМИ тиражируют более качественные фейки, чем в случае с 2х километровым самолетом от Миши Леонтьева, или распятого мальчика.
Теперь они всегда могут сказать: "А мы ничего не заявляли, лишь дали слово родственнице Скрипалей. За то, что она несет в нашем эфире -- мы абсолютно не отвечаем."
xoxlbizombi 05 апреля 2018 | 16:59
evgolius7: Греча, ручка, дроны, хохлоботы.
alehan11174 05 апреля 2018 | 16:36
Отличные новости! Нет ничего более лучшего чем живые и дееспособные свидетели и открытое расследование под контролем Великобритании и США!
naivnyk 05 апреля 2018 | 16:38
alehan11174: Хороший прикол, зачёт )))
alehan11174 05 апреля 2018 | 16:48
naivnyk: никакого прикола! США и Британия еб@#ли, еб@#ут и будут еб@#ть всякую авторитарную сволочь от багдада до белграда и от триполи до москвы!
kissa_ 05 апреля 2018 | 16:55
alehan11174:
Ты, старый похотливый придурок, булок не раздвигай, никто тебя "еб@#ть" не будет.
alehan11174 05 апреля 2018 | 16:59
kissa_: причем тут я? говорю тебе - путлеру присунули по самые гланды, а заодно и всей путирашке. И дальше будут пендюрить как и любую авторитарную сволочь!
sedoievgeniy 05 апреля 2018 | 16:59
alehan11174: Обхохочесшья над Вами с Америкой,
alehan11174 05 апреля 2018 | 17:10
sedoievgeniy: ты обхохатываешься на американском компе и шлёшь свои высеры через американский интернет (твой смешной ботоксный Вошдь прям так и сказал что это проект цру) ? Ну-ну:))) громко не ржи только, а то отключим на хрен:)))
sedoievgeniy 05 апреля 2018 | 17:01
alehan11174: Смешно как там насчет победы Америки в Афганистане аж с 2001 года воюют, 17 лет геройства результат ноль, онанируя при фантазиях про Америку и Англию, кончай хотя бы в тряпочку, а то забрызгаете тут всё
naivnyk 05 апреля 2018 | 16:36
Спорить на эту тему уже надоело! Ответ один - дайте данные будем разбираться! А пока высылайте кого хотите, замораживайте чего хотите, но , главное, грыжу не заработайте. )
sasass 05 апреля 2018 | 16:36
Нельзя - могут совсем убить - в России тоже никого не допускают в таких случаях ...
severnaj 05 апреля 2018 | 16:42
Беда, что-то пошло не так....И тут промашка вышла. Да, фортуна явно поворачивается другим местом к нашему везунчику. И замочить как следует не сумели.
agamasat 05 апреля 2018 | 16:48
Да, что-то пошло не так... Видно препарат долго лежал на складе и утратил свою былую мощь. Не зря Яковенко добивается консульской встречи с жертвами - надо бы добить. Интересно, что Кремль предпримет на этот раз?
detul 05 апреля 2018 | 17:07
agamasat: В сотый раз Кремль предложит Британии прекратить нарушать международное законодательство. Но британцы, как настоящие демократы, имеют право нарушать любые законы, даже если когда-то раньше обязывались их выполнять.
komiccap_nkvd 05 апреля 2018 | 16:54
надо ей срочно в Россию возвращаться. а то ЦРУ повторит попытку отравления. второй раз они не промахнутся
rico76 05 апреля 2018 | 16:56
У жены кот-британец... решил под шумок тоже выслать его нах%й из дома, давно мечтал!
pavel_liberal Павел Кузнецов 05 апреля 2018 | 16:59
Ни в коем случае, не предоставлять доступ представителям путинской банды!
У них, широчайший набор установок для шантажа "сограждан", если те "не заткнутся", и сомневаться в осуществлении самой жестокой мести со стороны банды, даже на территории зарубежного государства, вовсе не приходится.
obormot 05 апреля 2018 | 17:02
Да что с Вами не так, господа комментирующие? Откуда столько ненависти и бескультурья?
Станция хорошая, слушаю с детства....но комментарии Ваши, под любой новостью вызывают возмущение. Накипело окончательно. Прошу редакцию вообще выключить эту функцию!!!!
yakutt86 05 апреля 2018 | 17:07
Лондон очушал.
zik14 05 апреля 2018 | 17:10
А тем временем и Гардиан и Independent задаются вопросом к мэй и компании - что вы тут за хрень устроили???
timwlad69 05 апреля 2018 | 17:13
Господа в студии первого канала на передаче время покажет,Украина действует по сценариям написанные в Израиле военными советниками как евреи провоцируют арабов с провокаторами из арабов чтобы организовать нападки на евреев и тем самым выставить евреев жертвой,а арабы террористами агрессорами.
И так, вполне возможно капитан и часть команды сами стали частью сговора украинцев в провокации против России..
Украинцы с евреями провоцируют Россию на скрине действия против Украины так так запад Украину кинул и Украина сидит у разбитого корыта и на носу имеют развитие по югославском в сценарию.
Тема этих рыбаков на Украине так же воняет как и воняло силовое вхождение господина Саакашвили на Украину .
И так тухлая гнилая команда на рыболовном судне провокаторы и спектакль сзахватом украинскими пограничниками специально для россиян.