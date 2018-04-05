Юлия Скрипаль сделала первое заявление с момента госпитализации после отравления в Солсбери

В заявлении, переданном полицией Британии, Юлия Скрипаль утверждает, что очнулась неделю назад, силы прибывают с каждым днем. Инцидент в Солсбери она называет «сбивающим с толку» и просит уважать частную жизнь ее семьи. О состоянии отца Юлия Скрипаль ничего не говорит.

Между тем, посол России в Лондоне Александр Яковенко сегодня вновь пожаловался на то, что российским дипломатам не предоставляют консульский доступ к Юлии и Сергею Скрипалям.