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16:08, 05 апреля 2018

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке сайтов с информацией, которая порочит честь и достоинство

Инициативу «единороссов» поддержал 341 парламентарий. Еще двое воздержались. Голосов против не было. Законопроект позволит судебным приставам обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сайтов, которые отказываются удалять информацию, признанную судом порочащей честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Сейчас если сайты отказываются удалять такую информацию, то их можно только оштрафовать. Авторами документа стала группа депутатов во главе с Василием Пискаревым, который возглавляет комитет по безопасности и противодействию коррупции. В Фонде борьбы с коррупцией ранее высказали уверенность, что инициативу принимают, чтобы помешать расследованиям команды Алексея Навального. Ранее ФБК отказался удалить из сети фильм о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».

Газета «Ведомости» обратила внимание, что если законопроект будет принят, то СМИ могут заблокировать навсегда – механизм разблокировки в нем не прописан.

Комментарии

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carlitos 05 апреля 2018 | 16:15

а значит ли это, что закроют сайты нтв, орт, RT?

gvs 05 апреля 2018 | 16:18

carlitos: Начинать надо с сайта Госдуры. Как они сами себя порочат - никто не порочит )))

kissa_ 05 апреля 2018 | 16:22

gvs:

Жаль, что мы больше не прочитаем про Лёшу навального сисяна...
https://miss-tramell.livejournal.com/1331904.html

max3446 05 апреля 2018 | 16:29

gvs: примеры порочащей информации с сайта Госдумы РФ?

dorin1987 05 апреля 2018 | 16:42

__: Если там размещена информация об этом законопроекте, то этого вполне достаточно.

commeilfaut 05 апреля 2018 | 16:17

О каких чести и достоинстве идет речь? "Там темнота, там леший бродит..."

max3446 05 апреля 2018 | 16:32

commeilfaut: это да, среди либерастов вообще нет порядочный. я даже удивился когда понял это. Одно отребье, что навральный, что Яшин и прочий оппозиционный мусор

danko1 05 апреля 2018 | 16:18

У воров во власти нет ни чести, ни достоинства.
У них эти качества напрочь отсутствуют.Так что это очередной закон, нарушающий Конституцию, за который депутаты, сами не имеющие чести и достоинства, ответят потом по закону, когда в судах у судей появятся честь и достоинство.

ts 05 апреля 2018 | 16:19

Закон будет охранять честь и достоинство высокопоставленных воров во власти. Закон будет называться Антидимон-закон. Нельзя будет Навальному наваливать на димонов то, что ФБК раскапывает на них.

ryaboi 05 апреля 2018 | 16:20

А ещё надо сразу разрешить Росгвардии расстреливать сотрудников ФБК прямо в офисе , чтобы они никогда больше не писали всякие гадости про наших великих "Народных обобрал".

dekadik 05 апреля 2018 | 16:27

Да ничего у них из этого как всегда не выйдет, пусть не обольщаются там сильно.

max3446 05 апреля 2018 | 16:27

вероятно в первую же неделю после введения закона в действие все оппозиционные сайты закрыты будут, потому что в них ничего честного нет, одна ложь, порочащая честь и достоинство действующей демократической правой власти

rena1960 05 апреля 2018 | 16:29

Так бы и сказали:"У нас сословное государство...,не хрен,вам.смердам,как говаривал наш президент..."своим сопливым носом соваться..."

irinakingsize1 05 апреля 2018 | 16:30

Чувства верующих! Чувства верующих!
А про чувства воров, коррупционеров, бандюков совсем все позабыли? А они ведь тоже честь имеют и чувства у них нежные, ибо тонкая душевная организация. Ворует очередной миллиард, а душа так и рвется, мается, стенает в муках. А уж если в лицо ему что плохое сказать- так сразу обижается и в слезы.

rolar 05 апреля 2018 | 16:36

Правильно, журналистам пора научиться отвечать за свои слова. Это для всех писак.

innaigorewna 05 апреля 2018 | 16:47

Как можно опорочить то, чего нет?

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