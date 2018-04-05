Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке сайтов с информацией, которая порочит честь и достоинство

Инициативу «единороссов» поддержал 341 парламентарий. Еще двое воздержались. Голосов против не было. Законопроект позволит судебным приставам обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сайтов, которые отказываются удалять информацию, признанную судом порочащей честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Сейчас если сайты отказываются удалять такую информацию, то их можно только оштрафовать. Авторами документа стала группа депутатов во главе с Василием Пискаревым, который возглавляет комитет по безопасности и противодействию коррупции. В Фонде борьбы с коррупцией ранее высказали уверенность, что инициативу принимают, чтобы помешать расследованиям команды Алексея Навального. Ранее ФБК отказался удалить из сети фильм о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон».

Газета «Ведомости» обратила внимание, что если законопроект будет принят, то СМИ могут заблокировать навсегда – механизм разблокировки в нем не прописан.