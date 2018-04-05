Конституционный суд рассмотрел дело о том, можно ли признавать водителя пьяным без медицинского освидетельствования. Стороны высказали свои аргументы, решение суд огласит позже.

Запрос в Конституционный суд поступил от Ивановского областного суда. Там рассматривается дело Сергея Журавлева, который несколько лет назад попал в тяжелую аварию, в результате которой погибли два пассажира его автомобиля. При этом сам Журавлев с места ДТП скрылся. Он пришел в полицию через год и заявил, что, несмотря на показания свидетелей, не был пьян и не нарушал скоростной режим. Между тем у следователей есть видеозаписи и чеки из баров, которые говорят об обратном. Это признали отягчающим обстоятельством – Журавлева приговорили к восьми годам заключения, однако его защитники обжаловали приговор. При этом, как считает сторона обвинения, по нынешнему законодательству привлечь к ответственности тех, кто уклонился от медосвидетельствования, практически невозможно. Они предлагают фиксировать алкогольное опьянение у водителя со слов свидетелей. Впрочем, с критикой их позиции в суде выступил представитель правительства Михаил Барщевский. По его мнению, состояние человека можно устанавливать только медицинскими приборами. В ином случае возникнет почва для злоупотребления такой нормой закона, считает Барщевский.

Конституционный суд примет решение по этому делу в закрытом режиме. Дата его оглашения пока неизвестна.