Конституционный суд рассмотрел дело о том, можно ли признавать водителя пьяным без медицинского освидетельствования
Конституционный суд рассмотрел дело о том, можно ли признавать водителя пьяным без медицинского освидетельствования. Стороны высказали свои аргументы, решение суд огласит позже.
Запрос в Конституционный суд поступил от Ивановского областного суда. Там рассматривается дело Сергея Журавлева, который несколько лет назад попал в тяжелую аварию, в результате которой погибли два пассажира его автомобиля. При этом сам Журавлев с места ДТП скрылся. Он пришел в полицию через год и заявил, что, несмотря на показания свидетелей, не был пьян и не нарушал скоростной режим. Между тем у следователей есть видеозаписи и чеки из баров, которые говорят об обратном. Это признали отягчающим обстоятельством – Журавлева приговорили к восьми годам заключения, однако его защитники обжаловали приговор. При этом, как считает сторона обвинения, по нынешнему законодательству привлечь к ответственности тех, кто уклонился от медосвидетельствования, практически невозможно. Они предлагают фиксировать алкогольное опьянение у водителя со слов свидетелей. Впрочем, с критикой их позиции в суде выступил представитель правительства Михаил Барщевский. По его мнению, состояние человека можно устанавливать только медицинскими приборами. В ином случае возникнет почва для злоупотребления такой нормой закона, считает Барщевский.
Конституционный суд примет решение по этому делу в закрытом режиме. Дата его оглашения пока неизвестна.
Комментарии8
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kindman_a 05 апреля 2018 | 16:15
Получил права - на тебя налагаются определенные обременения: не пить, соблюдать правила.
Если не пил - чё ж отказывался от медосвидетельствования?
evgolius7 05 апреля 2018 | 16:29
kindman_a:
состояние человека можно устанавливать только медицинскими приборами.
Вам надо, что бы злоупотребления были?
efilika 05 апреля 2018 | 16:17
Угу, на глазок тоже можно будет.
glotov 05 апреля 2018 | 16:18
Нельзя. Более того, даже если водитель "сознался", все равно нужно освидетельствование в медучреждении. А вот попытка скрыться с места преступления должна стать вдвойне отягчающим фактором.
income 05 апреля 2018 | 16:28
В Екатеринбурге конкретная ситуация. Двое в отечественной старой машине, не виновные (вероятно) в ДТП, в результате столкновения кувыркались в воздухе и в этой же машине приземлились на пешехода. В шоке убежали, при этом вели себя необычно. Можно ли утверждать, что они виновно покинули место ДТП? Можно ли по этой причине сделать вывод, что водитель был нетрезв?
alexeyn2 05 апреля 2018 | 16:29
кто будет тогда признавать пьяным, если не медэкспертиза и доктора?
sasass 05 апреля 2018 | 16:32
Глупый какой-то КС - такие очевидные дела принимает к рассмотрению ...)))
y3emen1 05 апреля 2018 | 16:41
Водителя можно признавать пьяным не только без освидетельствования, но и без наличия машины. Во как