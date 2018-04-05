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16:02, 05 апреля 2018

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией

Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория. Отвечая на вопрос, все ли нормально у Сергея Скрипаля, Юлия ответила – «все нормально, сейчас отдыхает, спит. Ни у кого непоправимых вещей нет. Я скоро выписываюсь, все окей». Виктория Скрипаль уточнила, что Юлия сама позвонила ей из Лондона после того, как племянница Скрипаля заявила СМИ, что ей не дают общаться с родственниками. Ранее Виктория Скрипаль заявила, что собирается поехать в Лондон и забрать Юлию в Россию.

Комментарии

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glotov 05 апреля 2018 | 16:08

- Что Вы об этом скажете, Ватсон?
- ... Запутанная история...

ostapbey 05 апреля 2018 | 16:12

glotov: федерасты..Сээр!!!

sveklotron_7 05 апреля 2018 | 16:25

ostapbey: "Смертельный газ!" говорили они.... "Скрипали обречены!" говорили они....

ostapbey 05 апреля 2018 | 16:09

У Машки голова завертится со скоростью патефонной пластинки.
Под новой иголкой..
Даже..

arye_11 05 апреля 2018 | 16:10

Кажется в российских СМИ появился новый идол и ньюсмейкер - "Виктория, племянница Сергея Скрипаля".
Все с замиранием сердца ждут чего там еще возвестит эта "племянница" с погонами.

andreyoo 05 апреля 2018 | 16:25

arye_11: Кажется в российских СМИ появился новый идол и ньюсмейкер - "Виктория, племянница Сергея Скрипаля".
---
А чем она тебе не нравится?
Она, между прочим ближайшая родственница Скрипалей из оставшихся на свободе. И у нее больше всех прав требовать встреч с жертвами. И гэбня похоже не боится, что Юля Скрипаль подтвердит "Да, меня отравил Путин". Тебе это не нравится в ней?

kryymsdyk 05 апреля 2018 | 16:29

andreyoo: седьмая вода на киселе. И походу служивая

andreyoo 05 апреля 2018 | 16:40

kryymsdyk: Хомячки и саму Юлю объявят седьмой водой и агентом гэбни, если она заговорит не так.

arye_11 05 апреля 2018 | 16:31

andreyoo:
Тебе это не нравится в ней?
____________________________________________________
В ней мне не нравится отчетливо различаемый запашок лубянского смрада.

ukov 05 апреля 2018 | 16:42

arye_11:
В ней мне не нравится отчетливо различаемый запашок лубянского смрада.
________________________________________
Наденьте памперсы на свою физию.
Если не поможет, подмойтесь в Мёртвом море.

andreyoo 05 апреля 2018 | 16:42

arye_11: В ней мне не нравится отчетливо различаемый запашок лубянского смрада.
---
Только лишь потому, что она не подтверждает легенду британских джентльменов? Так ту легенду даже британские химики не подтверждают.

ostapbey 05 апреля 2018 | 16:49

andreyoo: на свободе?? Из ОСТАВШИХСЯ на свободе??
А куда делись остальные родственники этой ближайшей родственницы? Им теперь нынешняя несвобода лучше свободы по чьей милости??Даже??

andreyoo 05 апреля 2018 | 16:55

ostapbey: на свободе?? Из ОСТАВШИХСЯ на свободе??
---
Не занимайся словесным онанизмом, хомячек!

ostapbey 05 апреля 2018 | 17:11

skripal-biografiya…sluchilos…zhena…
Много лет назад Сергей Скрипаль, обращался в полицию в связи с внезапной смертью жены и сына. Супруга погибла в автокатастрофе вскоре после того, как они получили убежище в Великобритании. Читать ещё??

kara 05 апреля 2018 | 16:11

Так все что говорят наши правда! новичок это не смертельный газ, и ОЗХО к нему не имеет никакого отношения. Так что мимо, тщательнее надо

vladimirgornitsky 05 апреля 2018 | 16:20

В России наступила эра всеобщего непрофессионализма. Куда ни ткнись - везде неквалифицированные люди. В оборонке, в медицине, в госСМИ. Так почему чекисты должны быть исключением. Вот и придумали они какую-то идиотскую историю с двоюродной сестрой. Убогую историю придумали на Лубянке. Такое ощущение, что каких-то плохих сериалов насмотрелись, которые делают такие же непрофессиональные люди.

kissa_ 05 апреля 2018 | 16:30

vladimirgornitsky:

Русские - старая культурная и гуманистическая нация и не могут взять, да и решить ваш вопрос, чтобы впоследствии, как ФРГ, стать локомотивом Европы.

andreyoo 05 апреля 2018 | 16:20

Ой как сейчас хомячкам жалко расставаться с такой красивой сказкой: Лондон ... Путин ... боевые ОВ ... несчатная жертва...
А ведь МИД Британии уже посты в Твиттере подтирать начал.

kryymsdyk 05 апреля 2018 | 16:30

andreyoo: я бы такой Виктории 1000 рэ взаймы не дал

ukov 05 апреля 2018 | 16:33

kryymsdyk:
я бы такой Виктории 1000 рэ взаймы не дал
______________________________________
Ты опять всё перепутал, щирый.
У тебя гривны в кармане.

(комментарий скрыт)

irinakingsize1 05 апреля 2018 | 16:39

Сегодня глянула новый ролик на youtube , где Востриков представил свою тещу, которая совершенно случайно работала в МЧС и все знает про эту организацию. Теща моложавая, 7 лет как на пенсии-а как огурчик.Про погибшую дочь и троих внуков, видимо, куратор ей сообщил поздно-не успела войти в роль. Веселая такая теща у Вострикова-на 16.мин 40 сек ролика заржала от слов Вострикова, назвавшего мусаров "мусарней".
\\Над кем смеетесь ? Над собой же и смеетесь\\,- что-то вспомнилось мне.
Так и тут могут родственники всплыть-свидетеля-то нужно вызволять как-то из лап гадящей англичанки.

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