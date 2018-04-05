Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией
Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория. Отвечая на вопрос, все ли нормально у Сергея Скрипаля, Юлия ответила – «все нормально, сейчас отдыхает, спит. Ни у кого непоправимых вещей нет. Я скоро выписываюсь, все окей». Виктория Скрипаль уточнила, что Юлия сама позвонила ей из Лондона после того, как племянница Скрипаля заявила СМИ, что ей не дают общаться с родственниками. Ранее Виктория Скрипаль заявила, что собирается поехать в Лондон и забрать Юлию в Россию.
Комментарии21
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glotov 05 апреля 2018 | 16:08
- Что Вы об этом скажете, Ватсон?
- ... Запутанная история...
ostapbey 05 апреля 2018 | 16:12
glotov: федерасты..Сээр!!!
sveklotron_7 05 апреля 2018 | 16:25
ostapbey: "Смертельный газ!" говорили они.... "Скрипали обречены!" говорили они....
ostapbey 05 апреля 2018 | 16:09
У Машки голова завертится со скоростью патефонной пластинки.
Под новой иголкой..
Даже..
arye_11 05 апреля 2018 | 16:10
Кажется в российских СМИ появился новый идол и ньюсмейкер - "Виктория, племянница Сергея Скрипаля".
Все с замиранием сердца ждут чего там еще возвестит эта "племянница" с погонами.
andreyoo 05 апреля 2018 | 16:25
arye_11: Кажется в российских СМИ появился новый идол и ньюсмейкер - "Виктория, племянница Сергея Скрипаля".
---
А чем она тебе не нравится?
Она, между прочим ближайшая родственница Скрипалей из оставшихся на свободе. И у нее больше всех прав требовать встреч с жертвами. И гэбня похоже не боится, что Юля Скрипаль подтвердит "Да, меня отравил Путин". Тебе это не нравится в ней?
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 16:29
andreyoo: седьмая вода на киселе. И походу служивая
andreyoo 05 апреля 2018 | 16:40
kryymsdyk: Хомячки и саму Юлю объявят седьмой водой и агентом гэбни, если она заговорит не так.
arye_11 05 апреля 2018 | 16:31
andreyoo:
Тебе это не нравится в ней?
____________________________________________________
В ней мне не нравится отчетливо различаемый запашок лубянского смрада.
ukov 05 апреля 2018 | 16:42
arye_11:
В ней мне не нравится отчетливо различаемый запашок лубянского смрада.
________________________________________
Наденьте памперсы на свою физию.
Если не поможет, подмойтесь в Мёртвом море.
andreyoo 05 апреля 2018 | 16:42
arye_11: В ней мне не нравится отчетливо различаемый запашок лубянского смрада.
---
Только лишь потому, что она не подтверждает легенду британских джентльменов? Так ту легенду даже британские химики не подтверждают.
ostapbey 05 апреля 2018 | 16:49
andreyoo: на свободе?? Из ОСТАВШИХСЯ на свободе??
А куда делись остальные родственники этой ближайшей родственницы? Им теперь нынешняя несвобода лучше свободы по чьей милости??Даже??
andreyoo 05 апреля 2018 | 16:55
ostapbey: на свободе?? Из ОСТАВШИХСЯ на свободе??
---
Не занимайся словесным онанизмом, хомячек!
ostapbey 05 апреля 2018 | 17:11
skripal-biografiya…sluchilos…zhena…
Много лет назад Сергей Скрипаль, обращался в полицию в связи с внезапной смертью жены и сына. Супруга погибла в автокатастрофе вскоре после того, как они получили убежище в Великобритании. Читать ещё??
kara 05 апреля 2018 | 16:11
Так все что говорят наши правда! новичок это не смертельный газ, и ОЗХО к нему не имеет никакого отношения. Так что мимо, тщательнее надо
vladimirgornitsky 05 апреля 2018 | 16:20
В России наступила эра всеобщего непрофессионализма. Куда ни ткнись - везде неквалифицированные люди. В оборонке, в медицине, в госСМИ. Так почему чекисты должны быть исключением. Вот и придумали они какую-то идиотскую историю с двоюродной сестрой. Убогую историю придумали на Лубянке. Такое ощущение, что каких-то плохих сериалов насмотрелись, которые делают такие же непрофессиональные люди.
kissa_ 05 апреля 2018 | 16:30
vladimirgornitsky:
Русские - старая культурная и гуманистическая нация и не могут взять, да и решить ваш вопрос, чтобы впоследствии, как ФРГ, стать локомотивом Европы.
andreyoo 05 апреля 2018 | 16:20
Ой как сейчас хомячкам жалко расставаться с такой красивой сказкой: Лондон ... Путин ... боевые ОВ ... несчатная жертва...
А ведь МИД Британии уже посты в Твиттере подтирать начал.
kryymsdyk 05 апреля 2018 | 16:30
andreyoo: я бы такой Виктории 1000 рэ взаймы не дал
ukov 05 апреля 2018 | 16:33
kryymsdyk:
я бы такой Виктории 1000 рэ взаймы не дал
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Ты опять всё перепутал, щирый.
У тебя гривны в кармане.
irinakingsize1 05 апреля 2018 | 16:39
Сегодня глянула новый ролик на youtube , где Востриков представил свою тещу, которая совершенно случайно работала в МЧС и все знает про эту организацию. Теща моложавая, 7 лет как на пенсии-а как огурчик.Про погибшую дочь и троих внуков, видимо, куратор ей сообщил поздно-не успела войти в роль. Веселая такая теща у Вострикова-на 16.мин 40 сек ролика заржала от слов Вострикова, назвавшего мусаров "мусарней".
\\Над кем смеетесь ? Над собой же и смеетесь\\,- что-то вспомнилось мне.
Так и тут могут родственники всплыть-свидетеля-то нужно вызволять как-то из лап гадящей англичанки.