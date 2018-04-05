Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией

Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория. Отвечая на вопрос, все ли нормально у Сергея Скрипаля, Юлия ответила – «все нормально, сейчас отдыхает, спит. Ни у кого непоправимых вещей нет. Я скоро выписываюсь, все окей». Виктория Скрипаль уточнила, что Юлия сама позвонила ей из Лондона после того, как племянница Скрипаля заявила СМИ, что ей не дают общаться с родственниками. Ранее Виктория Скрипаль заявила, что собирается поехать в Лондон и забрать Юлию в Россию.