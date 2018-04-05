Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского признался в подготовке компромата на спикера Госдумы и высокопоставленных чиновников. Сейчас мужчина находится в СИЗО по обвинению в инсценировке теракта.

С подробностями – Евгений Снегов.

ПЛЕНКА

Сергей Соколов написал в изоляторе письмо, в котором решил покаяться «перед Богом, родными и теми людьми, которым делал зло». С содержанием послания удалось ознакомиться РБК. Экс-глава охраны Березовского утверждает, что получал заказы на сбор компромата на некоторых людей. В их числе он назвал, например, нынешнего председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее он занимал должность первого замглавы администрации президента, и Соколов сфабриковал переписку его подчиненного Тимура Прокопенко с неким украинским политологом. Это должно было указать на связь Володина с ЦРУ через этого политолога. Заказчик хотел скомпрометировать чиновника, чтобы добиться его увольнения и продвинуть своего знакомого на должность Володина. Однако компромат так и не был опубликован, поскольку у Соколова испортились отношения с заказчиком.

ОТВОДКА

Экс-глава охраны Березовского также утверждает, что фабриковал компромат на руководителей «Тольяттиазота», бывшего заместителя директора ФСИН, а также руководителя одного из департаментов Минфина и бывшего советника министра финансов.