Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского признался в подготовке компромата на спикера Госдумы
Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского признался в подготовке компромата на спикера Госдумы и высокопоставленных чиновников. Сейчас мужчина находится в СИЗО по обвинению в инсценировке теракта.
С подробностями – Евгений Снегов.
ПЛЕНКА
Сергей Соколов написал в изоляторе письмо, в котором решил покаяться «перед Богом, родными и теми людьми, которым делал зло». С содержанием послания удалось ознакомиться РБК. Экс-глава охраны Березовского утверждает, что получал заказы на сбор компромата на некоторых людей. В их числе он назвал, например, нынешнего председателя Госдумы Вячеслава Володина. Ранее он занимал должность первого замглавы администрации президента, и Соколов сфабриковал переписку его подчиненного Тимура Прокопенко с неким украинским политологом. Это должно было указать на связь Володина с ЦРУ через этого политолога. Заказчик хотел скомпрометировать чиновника, чтобы добиться его увольнения и продвинуть своего знакомого на должность Володина. Однако компромат так и не был опубликован, поскольку у Соколова испортились отношения с заказчиком.
ОТВОДКА
Экс-глава охраны Березовского также утверждает, что фабриковал компромат на руководителей «Тольяттиазота», бывшего заместителя директора ФСИН, а также руководителя одного из департаментов Минфина и бывшего советника министра финансов.
Комментарии19
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gvs 05 апреля 2018 | 16:03
В СИЗО и не в том признаться можно....
danko1 05 апреля 2018 | 16:08
gvs: Компромат на всех у Путина есть. На этом его власть держится.
Чистых там не держат, ими управлять нельзя.
Есть наверняка компромат и на Путина. Например, у Якунина, который будучи генералом ФСБ приказал закрыть уголовное дело Путина о хищении им 200 млн. долларов из питерского бюджета, за что Якунин был щедро Путиным награжден и тому позволялось не только грабить безнаказанно, но и сбежать с сыночками в Лондон.
hysteria 05 апреля 2018 | 16:12
danko1: Это должно было указать на связь Володина с ЦРУ через этого политолога. Заказчик хотел скомпрометировать чиновника, чтобы добиться его увольнения и продвинуть своего знакомого на должность Володина.
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Ой Йо Ой! Ржунимагу!
Ахааааааааааааааааааа!
Дебилы, они просто не знают процедуру назначения спикера парламента? И кто его назначает.
А, че..быдло схавает..
haldey 05 апреля 2018 | 16:16
danko1: У Путина на всех есть и на Терезу, и на Макрона, и на Трампа... ФСБ работает хорошо! А уж про фрау М. и говорить не чего, на нее есть компромат даже у ЦРУ, уж на что дилетанты и то есть.
merelymy 05 апреля 2018 | 16:34
Компромат, компромат, - я тебя съем.
eniro 05 апреля 2018 | 16:34
danko1: Думаю, власть Путина держится на страхе россиян, потерять то немногое, что у них есть.
idshoohov 05 апреля 2018 | 16:42
А причём здесь Березовский?
alger 05 апреля 2018 | 16:56
idshoohov: с того света гадит, англичанин хренов
naivnyk 05 апреля 2018 | 16:05
Фигня уже абсолютно не интересная и не актуальная.
kottigr1 05 апреля 2018 | 16:08
Любые покаяния зеков из российского ГЕСТАПО выглядят не убедительно и ничего кроме сочувствия не вызывают..
pabolo 05 апреля 2018 | 16:12
Вопрос - И Кэннеди тоже вы?
Ответ - Я.
ly4_sveta 05 апреля 2018 | 16:15
У кого-то и на Путина есть компромат. Держат до
поры до времени, пока он еще нужен гэбне.
andy66 05 апреля 2018 | 16:16
в этой системе все на всех собирают компромат...
без компромата в сейфе - никакой карьеры сделать нельзя...
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 16:17
-Товарищ Берия, трубка товарища Сталина нашлась у него за тумбочкой.
- Не беспокойтесь, товарищ, всё в порядке. Трое троцкистов уже признались.
ruthenocene 05 апреля 2018 | 16:26
"Это должно было указать на связь Володина с ЦРУ..."
А как же тоннель в Бомбей? Непременно должны были найтись собственноручно начерченные (симпатическими чернилами) чертежи!
sasass 05 апреля 2018 | 16:26
Оказывается сколько воров сидят незаконно....
alger 05 апреля 2018 | 16:58
а Ралдугину виолончель с зеленными тоже Березовский подкинул
pnh__ptn 05 апреля 2018 | 17:03
Если бы он из Лондона такое заявил... Я бы еще поверил.
hz6691 05 апреля 2018 | 17:08
"…а также рассказал, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе…"