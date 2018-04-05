Волонтеров штаба Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей за надпись «Против Путина»

Они написали это аэрозольными баллончиками на снегу. Суд признал надпись пикетом. Между тем юрист, защищавший интересы волонтеров, настаивает, что, поскольку у активистов не было пикетируемого объекта, а также наглядных средств агитации, не было и состава правонарушения. Надпись на снегу к наглядной агитации не относится. Напомню, волонтеры сделали надпись ночью 8 марта под мостом влюбленных в центре Тюмени. Почти сразу всех участников акции задержали и доставили в отдел полиции.