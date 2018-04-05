Волонтеров штаба Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей за надпись «Против Путина»
Они написали это аэрозольными баллончиками на снегу. Суд признал надпись пикетом. Между тем юрист, защищавший интересы волонтеров, настаивает, что, поскольку у активистов не было пикетируемого объекта, а также наглядных средств агитации, не было и состава правонарушения. Надпись на снегу к наглядной агитации не относится. Напомню, волонтеры сделали надпись ночью 8 марта под мостом влюбленных в центре Тюмени. Почти сразу всех участников акции задержали и доставили в отдел полиции.
Комментарии5
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evgolius7 05 апреля 2018 | 15:36
Они написали это аэрозольными баллончиками на снегу.
И тут в зал суда внесли вещественное доказательство!
Снег...толи в краске, толи в моче.
Суд понюхал и решил, что моча.
А моча и Путин...две вещи несовместные.
Значит штраф.
annacrimea 05 апреля 2018 | 15:36
А могли бы вменить нанесение непоправимого ущерба экологической обстановке в городе. А так - меньше тысячи за букву, недорогое развлечение такое...
kottigr1 05 апреля 2018 | 15:37
А вот если бы нассали надпись на снегу "Против Путина!" .. ещё бы и вандализм в суде приклепали бы...
platonnekafrin 05 апреля 2018 | 15:38
"О, если разгадают, что я о Путине по воздуху пишу... Как скрыть мне преступление? Испортить кислород его зловоньем!"
(монолог принца Омлета из одноименной пьесы)
u237 05 апреля 2018 | 15:43
platonnekafrin: КРАСАВА