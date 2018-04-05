Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского рассказал о подготовке компромата на чиновников и бизнесменов
Сергей Соколов — бывший глава службы безопасности Бориса Березовского рассказал о подготовке компромата на чиновников и бизнесменов, об этом сообщает РБК. Соколов был задержан в январе по делу об инсценировке теракта и сейчас находится в СИЗО. Он написал письмо, в котором утверждает, что некий высокопоставленный чиновник обратился с просьбой сфабриковать компромат на спикера Госдумы Володина, рассчитывая занять должность первого замглавы Администрации президента. Соколов признается, что подделал электронную переписку между приближенным к Володину сотрудником управления администрации и неким украинским политологом. Эти письма указывали на связь Володина с сотрудниками ЦРУ. Чтобы придать переписке подлинность, ее планировалось выдать за информацию, выкупленную у членов известной хакерской группы. Письма так и не были опубликованы, потому что, по словам Соколова, у него испортились отношения с заказчиком.
Комментарии3
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prender 05 апреля 2018 | 15:42
Володина интересуют мальчики цру. не удивлен. сборище ифврвщенцев педофилов.
chapter_2 05 апреля 2018 | 15:43
Находясь в СИЗО, чего только не напишешь под диктовку следователей.
В.Володин находится под санкциями Евросоюза, США, Канады, Австралии и Швейцарии в связи с кризисом в Украине.
В.Володин - ярый защитник депутата Л.Слуцкого известного непристойным поведением и сексуальными домогательствами.
yozhovy_kvach 05 апреля 2018 | 15:44
Зачем искать компромат на Володина? Там достаточно вывеску один раз увидеть.