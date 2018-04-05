Сергей Соколов — бывший глава службы безопасности Бориса Березовского рассказал о подготовке компромата на чиновников и бизнесменов, об этом сообщает РБК. Соколов был задержан в январе по делу об инсценировке теракта и сейчас находится в СИЗО. Он написал письмо, в котором утверждает, что некий высокопоставленный чиновник обратился с просьбой сфабриковать компромат на спикера Госдумы Володина, рассчитывая занять должность первого замглавы Администрации президента. Соколов признается, что подделал электронную переписку между приближенным к Володину сотрудником управления администрации и неким украинским политологом. Эти письма указывали на связь Володина с сотрудниками ЦРУ. Чтобы придать переписке подлинность, ее планировалось выдать за информацию, выкупленную у членов известной хакерской группы. Письма так и не были опубликованы, потому что, по словам Соколова, у него испортились отношения с заказчиком.