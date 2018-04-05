Петрозаводский городской суд приступил к оглашению приговора по делу историка Юрия Дмитриева

Петрозаводский городской суд приступил к оглашению приговора по делу историка, руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, незаконном хранении оружия и развратных действий. Прокуратура просит назначить историку девять лет колонии строгого режима. Дмитриев настаивает на том, что не занимался изготовлением порнографии, а свою несовершеннолетнюю дочь фотографировал, чтобы отчитаться перед органами опеки. Ранее обращение в поддержку Дмитриева подписали режиссеры, писатели, правозащитники, историки, поэты и музыканты. В «Мемориале» считают, что поводом для преследования Дмитриева стала его профессиональная деятельность.