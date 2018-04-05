Петрозаводский городской суд приступил к оглашению приговора по делу историка Юрия Дмитриева
Петрозаводский городской суд приступил к оглашению приговора по делу историка, руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, незаконном хранении оружия и развратных действий. Прокуратура просит назначить историку девять лет колонии строгого режима. Дмитриев настаивает на том, что не занимался изготовлением порнографии, а свою несовершеннолетнюю дочь фотографировал, чтобы отчитаться перед органами опеки. Ранее обращение в поддержку Дмитриева подписали режиссеры, писатели, правозащитники, историки, поэты и музыканты. В «Мемориале» считают, что поводом для преследования Дмитриева стала его профессиональная деятельность.
Комментарии2
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mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 15:33
Мемориал и за педофилов тоже.
vasya_von_smetankin 05 апреля 2018 | 15:43
Человек раскопал тысячи фамилий и судеб невинно убиенных чекистами и рассказал об этом их родственникам.
Конечно же, он после этого педофил.
Разумеется.
Не Слуцкий же, в самом деле.