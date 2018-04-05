В хоккейном Кубке Гагарина может определиться первый финалист

В случае успеха сегодня им станет казанский Ак Барс.

Ак Барс ведет в серии против Трактора со счетом 3-0 и для выхода в финал турнира Казани не хватает всего одной победы. Понятно, что гости будут стараться оформить ее в Челябинске. Дабы получить дополнительное время на отдых и подготовку к решающей серии Кубка. Стоит отметить, что Трактор не отдал без боя ни одного матча, но всякий раз Ак Барс оказывался чуть сильнее.

В первых двух встречах в Казани уральцы выходили вперед, но тем не менее уступали. Дома, напротив, отыгрались и перевели игру в овертайм, но все испортило абсолютно немотивированное удаление. Сейчас даже в Челябинске мало кто верит в возможность полноценного камбека. Однако нет-нет, да и вспомнят историю пятилетней давности, когда команде Валерия Белоусова это все-таки удалось сделать. Тогда, в сезоне 12-13 годов, и тоже в финале Востока, событие развивались следующим образом. Трактор проиграл три первых матча, и тоже стоял на краю пропасти. Однако сумел сперва выравнять ситуацию. А затем и вырвать победу в седьмом матче в Казани.

Игра между Трактором и Ак Барсом начнется в 17 часов по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.