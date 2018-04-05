Следователи в Екатеринбурге проверяют сообщения о торговле сиротами в одном из детских домов

Как писала пресса, за усыновление ребенка с приемных родителей там требовали до 80 тысяч рублей.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Сотрудники екатеринбургского управления следственного комитета опрашивают свидетелей и собирают документы, рассказали в ведомстве. О фактах торговли детьми в Специализированном доме ребенка ранее написало издание The Insider. Об этом рассказали журналистам как приемные родители, так и один из бывших работников городских органов опеки. По их словам, чиновники использовали лазейку в законодательстве, которое касается так называемых социальных сирот – их родители отдают государству на временное содержание.

Процедура проходит без лишения родительских прав. Или же оформление отказа можно затянуть. Так что дети не попадали в базу данных. Но зато, если находились желающие усыновить такого ребенка за деньги, договориться с биологической матерью органам опеки не составляло труда, добавляет The Insider. Помимо этого, сотрудники опеки, как утверждает их бывший коллега, еще и похищали со сберегательных счетов детей деньги, а также квартиры, которые сиротам выделяет государство.

Официально в базе на усыновление в России чуть больше 50 тысяч детей. В реальности, как отмечает издание, в том числе из-за сложившейся практики с социальными сиротами — в разы больше.