Следователи в Екатеринбурге проверяют сообщения о торговле сиротами в одном из детских домов
Как писала пресса, за усыновление ребенка с приемных родителей там требовали до 80 тысяч рублей.
Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Сотрудники екатеринбургского управления следственного комитета опрашивают свидетелей и собирают документы, рассказали в ведомстве. О фактах торговли детьми в Специализированном доме ребенка ранее написало издание The Insider. Об этом рассказали журналистам как приемные родители, так и один из бывших работников городских органов опеки. По их словам, чиновники использовали лазейку в законодательстве, которое касается так называемых социальных сирот – их родители отдают государству на временное содержание.
Процедура проходит без лишения родительских прав. Или же оформление отказа можно затянуть. Так что дети не попадали в базу данных. Но зато, если находились желающие усыновить такого ребенка за деньги, договориться с биологической матерью органам опеки не составляло труда, добавляет The Insider. Помимо этого, сотрудники опеки, как утверждает их бывший коллега, еще и похищали со сберегательных счетов детей деньги, а также квартиры, которые сиротам выделяет государство.
Официально в базе на усыновление в России чуть больше 50 тысяч детей. В реальности, как отмечает издание, в том числе из-за сложившейся практики с социальными сиротами — в разы больше.
Комментарии5
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nikitin43 05 апреля 2018 | 15:12
вначале сирот россии обменяли на закон Магницкого , теперь остатки торгуются в розницу , совсем не удивительно для расеи .
evgolius7 05 апреля 2018 | 15:14
А нафига принимали людоедский закон Димы Яковлева?
Продажа детьми как была так и сейчас идет.
Роднина тут пела что у нас продают детей за границу...
Видно что для себя патриоты оставили и пользуются.
nikitin43 05 апреля 2018 | 15:16
evgolius7: это и есть патриотизм , они ж не китайский ширпотреб покупают и не айфоны из сша , а наших детишек крепостных от государства.
hysteria 05 апреля 2018 | 15:12
Роднине пошлите эти факты и цифры...пусть пару ребятишек усыновит или удочерит.
xuato 05 апреля 2018 | 15:38
Кто родиной, кто ресурсами, а эти - сиротами.