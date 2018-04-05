В первом чтении одобрили законопроект об ограничении доступа к сайтам, порочащим честь и достоинство...

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничить доступ к сайтам, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь и достоинство. Инициативу поддержал 341 депутат, двое воздержались, голосовавших против не было. Сейчас суд или судебные приставы в России могут только штрафовать за отказ предоставить информацию, признанную порочащей честь и достоинство. Блокировать сайты они не могут.