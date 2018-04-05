В первом чтении одобрили законопроект об ограничении доступа к сайтам, порочащим честь и достоинство
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничить доступ к сайтам, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь и достоинство. Инициативу поддержал 341 депутат, двое воздержались, голосовавших против не было. Сейчас суд или судебные приставы в России могут только штрафовать за отказ предоставить информацию, признанную порочащей честь и достоинство. Блокировать сайты они не могут.
Комментарии20
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tvitov66 05 апреля 2018 | 15:06
Разве можно опорочить то чего НЕТ?
mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 15:08
Уверенно можно сказать, что после принятия, это будет один из лучших законов в сфере регулирования интернета.
navsegda 05 апреля 2018 | 15:13
mbh_vor_n1: ну пусть попробуют "блокировать" если делать больше не хер , а мы посмотрим у кого софт мощнее )
evgolius7 05 апреля 2018 | 15:28
В первом чтении одобрили законопроект об ограничении доступа к сайтам, порочащим честь и достоинство...
Все нафиг закроют...оставят только те где власть облизывают.
Ребята в Ольгино...не будет нас вы просто помиру пойдёте....ведь нафига вы будите нужны....
Ждите повестки в военкомат и защищать Родину на рубежах....
Засиделись вы тута...
suburban 05 апреля 2018 | 15:17
mbh_vor_n1: сперму пригожинскую пролоти прежде чем говорить. а то неразборчиво как-то.
nikitin43 05 апреля 2018 | 15:06
гавнопутенская вертикаль гадит запретами и торгует достоянием земли русской которые им не принадлежат и сделаны не ими , но воруют круто - это диагноз нынешней власти.
kissa_ 05 апреля 2018 | 15:07
Пригожинские портянки своим псевдолиберальным враньём всё-таки добились ограничения свобод для нормальных граждан. Ну не мрази ли... С другой стороны, чего ещё ожидать от потомков палачей из НКВД бутмана и венедиктова?
jetsam 05 апреля 2018 | 15:09
идиотизьмус порочит более всего гражданина.
поэтому - первым должен быть закрыт сайт госдумы.
а вот второй - уже вопрос для голосования...
naivnyk 05 апреля 2018 | 15:09
Эхо что ли прикроют)))
compare 05 апреля 2018 | 15:38
naivnyk: тогда тебе придется туго,тараканчик...на что ты годен-то,акромя как "срать"?
mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 15:12
В этот орган набрали публику без чести и достоинства, чтобы они штамповали нужные кремлежуликам закончики.
suburban 05 апреля 2018 | 15:14
У тех, чью "честь и достоинство" защищают 450 лизоблюдов на Охотном, уже давно нет ни чести ни достоинства. Ибо они уже давно опупели от безнаказанного воровства и потеряли человеческий облик.
rena1960 05 апреля 2018 | 15:17
Они сами себя никогда не позволят порочить...И,на этих...смотрят и платят на содержание сих...свои налоги...население...,были бы граждане...заставили бы власть отчитываться за содержание государственных структур...
navsegda 05 апреля 2018 | 15:19
В русскоязычном сегменте интернета легко найти пособие по изготовлению взрывчатых веществ , наркотиков , а так же порно с несовершеннолетними и это не смотря ни на какие "запреты и борьбу" , действия властей в этой сфере это просто пляски с бубном и информационный шум
jrec 05 апреля 2018 | 15:20
отключайте уже интернет. хватит тянуть кота за хвост!
ed10075 05 апреля 2018 | 15:25
Передохнув немного, "бешенный принтер" вновь принялся за работу, - штамповать ограничительные законы.
xuato 05 апреля 2018 | 15:27
И того, закрыть Ютубу как порождение нескрепного мира, по желанию трудящихся думских трутней и воров.
dilevski1973 05 апреля 2018 | 15:32
Вспомнила бабка,как целкой была...
alexeyn2 05 апреля 2018 | 15:33
а кто определять то будет порочит или не порочит ? опять менты?
rena1960 05 апреля 2018 | 15:33
Охренеть...,публикация того,что есть на самом деле...,это-порочащие честь и достоинство властей предержащих...