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15:02, 05 апреля 2018

В первом чтении одобрили законопроект об ограничении доступа к сайтам, порочащим честь и достоинство

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий судебным приставам ограничить доступ к сайтам, которые отказываются удалять сведения, порочащие честь и достоинство. Инициативу поддержал 341 депутат, двое воздержались, голосовавших против не было. Сейчас суд или судебные приставы в России могут только штрафовать за отказ предоставить информацию, признанную порочащей честь и достоинство. Блокировать сайты они не могут.

Комментарии

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tvitov66 05 апреля 2018 | 15:06

Разве можно опорочить то чего НЕТ?

mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 15:08

Уверенно можно сказать, что после принятия, это будет один из лучших законов в сфере регулирования интернета.

navsegda 05 апреля 2018 | 15:13

mbh_vor_n1: ну пусть попробуют "блокировать" если делать больше не хер , а мы посмотрим у кого софт мощнее )

evgolius7 05 апреля 2018 | 15:28

В первом чтении одобрили законопроект об ограничении доступа к сайтам, порочащим честь и достоинство...

Все нафиг закроют...оставят только те где власть облизывают.
Ребята в Ольгино...не будет нас вы просто помиру пойдёте....ведь нафига вы будите нужны....
Ждите повестки в военкомат и защищать Родину на рубежах....
Засиделись вы тута...

suburban 05 апреля 2018 | 15:17

mbh_vor_n1: сперму пригожинскую пролоти прежде чем говорить. а то неразборчиво как-то.

nikitin43 05 апреля 2018 | 15:06

гавнопутенская вертикаль гадит запретами и торгует достоянием земли русской которые им не принадлежат и сделаны не ими , но воруют круто - это диагноз нынешней власти.

kissa_ 05 апреля 2018 | 15:07



Пригожинские портянки своим псевдолиберальным враньём всё-таки добились ограничения свобод для нормальных граждан. Ну не мрази ли... С другой стороны, чего ещё ожидать от потомков палачей из НКВД бутмана и венедиктова?

jetsam 05 апреля 2018 | 15:09

идиотизьмус порочит более всего гражданина.
поэтому - первым должен быть закрыт сайт госдумы.
а вот второй - уже вопрос для голосования...

naivnyk 05 апреля 2018 | 15:09

Эхо что ли прикроют)))

compare 05 апреля 2018 | 15:38

naivnyk: тогда тебе придется туго,тараканчик...на что ты годен-то,акромя как "срать"?

mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 15:12


В этот орган набрали публику без чести и достоинства, чтобы они штамповали нужные кремлежуликам закончики.

suburban 05 апреля 2018 | 15:14

У тех, чью "честь и достоинство" защищают 450 лизоблюдов на Охотном, уже давно нет ни чести ни достоинства. Ибо они уже давно опупели от безнаказанного воровства и потеряли человеческий облик.

(комментарий скрыт)

rena1960 05 апреля 2018 | 15:17

Они сами себя никогда не позволят порочить...И,на этих...смотрят и платят на содержание сих...свои налоги...население...,были бы граждане...заставили бы власть отчитываться за содержание государственных структур...

navsegda 05 апреля 2018 | 15:19

В русскоязычном сегменте интернета легко найти пособие по изготовлению взрывчатых веществ , наркотиков , а так же порно с несовершеннолетними и это не смотря ни на какие "запреты и борьбу" , действия властей в этой сфере это просто пляски с бубном и информационный шум

jrec 05 апреля 2018 | 15:20

отключайте уже интернет. хватит тянуть кота за хвост!

ed10075 05 апреля 2018 | 15:25

Передохнув немного, "бешенный принтер" вновь принялся за работу, - штамповать ограничительные законы.

xuato 05 апреля 2018 | 15:27

И того, закрыть Ютубу как порождение нескрепного мира, по желанию трудящихся думских трутней и воров.

dilevski1973 05 апреля 2018 | 15:32

Вспомнила бабка,как целкой была...

alexeyn2 05 апреля 2018 | 15:33

а кто определять то будет порочит или не порочит ? опять менты?

rena1960 05 апреля 2018 | 15:33

Охренеть...,публикация того,что есть на самом деле...,это-порочащие честь и достоинство властей предержащих...

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