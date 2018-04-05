В Калининграде местное независимое издание объявило о своём закрытии
Газета «Новые колёса» прекращает существование — как утверждается, из-за давления силовиков.
Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области, угрожая увольнением, запрещают розничным торговцам распространять газету, — об этом у себя в Facebook пишет исполняющий обязанности главреда газеты «Новые колёса». На днях силовики изъяли из продажи свежий номер издания — почти 7000 экземпляров.
Главной темой выпуска стала история 26-летнего дайвера Александра Закамского, которого обнаружили повешенным в СИЗО. Туда молодой человек попал по обвинению в сбыте наркотиков. Ранее газета «Новые колёса», как напоминает «ОВД-инфо», получила два предупреждения от Роскомнадзора. По мнению ведомства, издание в своих материалах разглашало тайну следствия. Независимое издание, которое, судя по всему, окончательно прекращает существование, выходило в свет на протяжении 23 лет.
Основатель, бывший главред «Новых колёс» и по совместительству местный депутат уже больше полугода находится в СИЗО. Силовики обвиняют Игоря Рудникова в том, что он якобы вымогал 50 тысяч долларов у главы местного управления СКР — в обмен на отказ от публикаций материалов о нем и его ведомстве. Сам журналист дело против себя считает провокацией.
Игорю Рудникову грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал главреда «Новых колёс» политзаключенным.
Комментарии11
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kissa_ 05 апреля 2018 | 15:05
15 лет маловато для вымогателя - надо как в США, несколько пожизненных...
evgolius7 05 апреля 2018 | 15:07
Ну не будет независимых СМИ и что господа патриоты?
Ваша жизнь сразу станет розовой и счастливой?
Мечтайте о безоблачном холопстве...
Это толстосумам и надо...они знают как загнать вас в стойло и стричь.
Идиотизм накрыл страну.
Академик Ландау:
«Наши есть фашисты с головы до ног»
«Наша система — это диктатура класса чиновников, класса бюрократов.
Я отвергаю, что наша система является социалистической, потому что средства производства принадлежат никак не народу, а бюрократу»
kissa_ 05 апреля 2018 | 15:09
evgolius7:
Если бы СМИ были независимыми, тебя, Подмосковного педофила, давно бы вывели на чистую воду.
nikitin43 05 апреля 2018 | 15:10
evgolius7: калининград зона особого контроля чекистов этот регион как остров крым всегда вследствии аналогичного референдума может отплыть по желанию пенсов получать по 3 тыс евро в месяц в свободное плавание .
mbh_vor_n1 05 апреля 2018 | 15:11
Мемориал в последнее время активнейшим образом защищает тех, кто связан с "колёсами" или торгует ими.
evgolius7 05 апреля 2018 | 15:20
mbh_vor_n1:
Думаете что Мемориал это филиал нашего МИДа?
Какая глубокая мысль посещает патриотов.
mikhail_spb_ 05 апреля 2018 | 15:09
Поскольку цензура запрещена Конституцией, кремлежулики с помощью своей охранки закрывает независимое СМИ.
"Нет независимых СМИ - нет цензуры".
Останутся только рупоры пропагандонов.
gregor 05 апреля 2018 | 15:22
В Калининграде местное независимое издание объявило о своём закрытии
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В России слово " независимое " является антиподом менталитета большинства .
Независимое - слово экстремистское ,потому ,как подразумевает свободное , с чувством собственного достоинством . А оно в России надо ?
Вот 88 % не дадут соврать , никому не надо им .
Чаго Барин желаютЬ ...вот и весь менталитет .
Ни дорог ,ни друзей ,как результат .
ed10075 05 апреля 2018 | 15:23
Страна широкими шагами движется в бездну полицейского государства.
kochar 05 апреля 2018 | 15:28
Скоро останутся только два издания : "Крокодил" и "Вокруг смеха".
compare 05 апреля 2018 | 15:33
kochar: это что за издания? одно,похоже "мидовское",а второе-неужели,"думское"?