В Калининграде местное независимое издание объявило о своём закрытии

Газета «Новые колёса» прекращает существование — как утверждается, из-за давления силовиков.

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области, угрожая увольнением, запрещают розничным торговцам распространять газету, — об этом у себя в Facebook пишет исполняющий обязанности главреда газеты «Новые колёса». На днях силовики изъяли из продажи свежий номер издания — почти 7000 экземпляров.

Главной темой выпуска стала история 26-летнего дайвера Александра Закамского, которого обнаружили повешенным в СИЗО. Туда молодой человек попал по обвинению в сбыте наркотиков. Ранее газета «Новые колёса», как напоминает «ОВД-инфо», получила два предупреждения от Роскомнадзора. По мнению ведомства, издание в своих материалах разглашало тайну следствия. Независимое издание, которое, судя по всему, окончательно прекращает существование, выходило в свет на протяжении 23 лет.

Основатель, бывший главред «Новых колёс» и по совместительству местный депутат уже больше полугода находится в СИЗО. Силовики обвиняют Игоря Рудникова в том, что он якобы вымогал 50 тысяч долларов у главы местного управления СКР — в обмен на отказ от публикаций материалов о нем и его ведомстве. Сам журналист дело против себя считает провокацией.

Игорю Рудникову грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал главреда «Новых колёс» политзаключенным.