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14:32, 05 апреля 2018

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения – запрета на определенные действия

По решению суда, подозреваемому или обвиняемому могут запретить выходить из дома в определенное время суток, находиться в каких-то местах или посещать мероприятия, общаться с определенными лицами, отправлять или получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом, а также управлять автомобилем, если свершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения. Суд может применять как отдельный запрет из этого списка, так и все сразу.

Комментарии

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irdo 05 апреля 2018 | 14:43

Суд может применять как отдельный запрет из этого списка, так и все сразу.
=========
Только и умеют не пущать и запрещать.

vsevolodsamara 05 апреля 2018 | 14:49

Это, в общем то, мировая практика. У нас в Германии есть так называемый Hausverbot, когда ты не можешь приближаться к какому то дому, если там живёт человек, которого ты избил и можешь повторить. Проблема в том, что всё разумное в россии превращается в способ борьбы с инакомыслием.

odobryam_s 05 апреля 2018 | 14:58

vsevolodsamara: "У нас, в Германии".... Чо, уже сбёг, поганец? Запомни, для тебя и всех таких как ты "В Германии" будет "У НИХ"! Сколько бы ты там не подъедался, ренегат!

wojskowy Марек Качоровски 05 апреля 2018 | 15:16

odobryam_s: Так когда будешь рассказывать о хорошей жизни в своей стране, то же говори У НИХ, или ты тоже в числе друзей или большой чиновник, если так, тогда говори У МЕНЯ.

ivfn 05 апреля 2018 | 15:20

vsevolodsamara:
Прикольно. В Германии можно ,в России нельзя

evgolius7 05 апреля 2018 | 14:49

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения – запрета на определенные действия..

У нас 90% не поймут о чём речь....
Хотя незнание закона не освобождает от ответственности...

ivfn 05 апреля 2018 | 15:23

evgolius7: evgolius7:
//У нас 90% не поймут о чём речь.... //
У нас . Это у кого? Может москали не поймут.?В 70 годах это называлось административный надзор.У нас вся деревня наша Кузякино знает что это

ostapbey 05 апреля 2018 | 15:12

irdo: до введении закона в России о ЕДИНОМЫСЛИИ, остался ввести всего несколько замечаний в Конституцию. Чтоб они не мешали правильному развитию России в правильную сторону..
Даже..

ivfn 05 апреля 2018 | 15:18

irdo:
Это было в 70 годах. И называлось административный надзор. Принеприятнейшая штука

yuriyp 05 апреля 2018 | 14:45

Жить в России становится все веселее...

nikitin43 05 апреля 2018 | 15:01

yuriyp: правильно , давить надо россиян пока жёлтая кровь не потечёт .

topolivan 05 апреля 2018 | 14:50

А есть и пить можно' или отправлять естественные надобности?

odobryam_s 05 апреля 2018 | 15:02

topolivan: Насчет права срать есть разногласия. Но только о размере пошлины на это право. Следите за ценами на нефть. Именно от них зависят ваши налоги на все.

moskalito 05 апреля 2018 | 14:52

Ввести запрет на пописать, погадить, поесть, поспать. У нашей Госдуры еще на много лет работы

odobryam_s 05 апреля 2018 | 14:56

Вообще-то, все это уже и так есть!

andy66 05 апреля 2018 | 14:58

у россиян единственное разрешенное действие - смотреть первый канал ТВ

ivfn 05 апреля 2018 | 15:25

andy66:
Почему так. У вас ,сударь,непроверенная информация. У нас в нашей деревне Кузякино у всех 150 каналов,только крути- верти

(комментарий скрыт)

mamiluk 05 апреля 2018 | 15:11

Зачем так сложно....сразу в карцер!Смотрите что творят...как можно выживать на такой территории?????...кто то за поребриком переводит дух....кто вовремя эвакуировался из мордора.

compare 05 апреля 2018 | 15:19

это что же,ежели все эти "стращалки",применить враз,получается,человеку предлагают:"сделай одолжение,сдохни"?

dimavosko 05 апреля 2018 | 15:20

И что характерно.
Депутату Слуцкому не запретят рассекать на служебном мерсе, нарушая ПДД.

alena01 05 апреля 2018 | 15:21

А не проще заменить всю правовую базу России на один закон с простым текстом: " В России запрещено. За нарушение запрета - воздействие."
И судам будет проще, и рабам понятнее...

alger 05 апреля 2018 | 15:24

а не проще ли сразы вввввввввести коменданский режим

(комментарий скрыт)

avomix 05 апреля 2018 | 15:29

Страна и народ в жопе...
Собянин хороший!
Путин, хороший!
Владимир Владимирович!
Вся надежда на Вас!!!
Ну придумайте НАМ , пожалуйста,
ЕЩЁ что-нибудь новенькое...
.

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