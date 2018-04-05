Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения – запрета на определенные действия..

По решению суда, подозреваемому или обвиняемому могут запретить выходить из дома в определенное время суток, находиться в каких-то местах или посещать мероприятия, общаться с определенными лицами, отправлять или получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом, а также управлять автомобилем, если свершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения. Суд может применять как отдельный запрет из этого списка, так и все сразу.