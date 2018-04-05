Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения – запрета на определенные действия
По решению суда, подозреваемому или обвиняемому могут запретить выходить из дома в определенное время суток, находиться в каких-то местах или посещать мероприятия, общаться с определенными лицами, отправлять или получать почту, пользоваться средствами связи и интернетом, а также управлять автомобилем, если свершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения. Суд может применять как отдельный запрет из этого списка, так и все сразу.
Комментарии23
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irdo 05 апреля 2018 | 14:43
Суд может применять как отдельный запрет из этого списка, так и все сразу.
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Только и умеют не пущать и запрещать.
vsevolodsamara 05 апреля 2018 | 14:49
Это, в общем то, мировая практика. У нас в Германии есть так называемый Hausverbot, когда ты не можешь приближаться к какому то дому, если там живёт человек, которого ты избил и можешь повторить. Проблема в том, что всё разумное в россии превращается в способ борьбы с инакомыслием.
odobryam_s 05 апреля 2018 | 14:58
vsevolodsamara: "У нас, в Германии".... Чо, уже сбёг, поганец? Запомни, для тебя и всех таких как ты "В Германии" будет "У НИХ"! Сколько бы ты там не подъедался, ренегат!
wojskowy Марек Качоровски 05 апреля 2018 | 15:16
odobryam_s: Так когда будешь рассказывать о хорошей жизни в своей стране, то же говори У НИХ, или ты тоже в числе друзей или большой чиновник, если так, тогда говори У МЕНЯ.
ivfn 05 апреля 2018 | 15:20
vsevolodsamara:
Прикольно. В Германии можно ,в России нельзя
evgolius7 05 апреля 2018 | 14:49
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении новой меры пресечения – запрета на определенные действия..
У нас 90% не поймут о чём речь....
Хотя незнание закона не освобождает от ответственности...
ivfn 05 апреля 2018 | 15:23
evgolius7: evgolius7:
//У нас 90% не поймут о чём речь.... //
У нас . Это у кого? Может москали не поймут.?В 70 годах это называлось административный надзор.У нас вся деревня наша Кузякино знает что это
ostapbey 05 апреля 2018 | 15:12
irdo: до введении закона в России о ЕДИНОМЫСЛИИ, остался ввести всего несколько замечаний в Конституцию. Чтоб они не мешали правильному развитию России в правильную сторону..
Даже..
ivfn 05 апреля 2018 | 15:18
irdo:
Это было в 70 годах. И называлось административный надзор. Принеприятнейшая штука
yuriyp 05 апреля 2018 | 14:45
Жить в России становится все веселее...
nikitin43 05 апреля 2018 | 15:01
yuriyp: правильно , давить надо россиян пока жёлтая кровь не потечёт .
topolivan 05 апреля 2018 | 14:50
А есть и пить можно' или отправлять естественные надобности?
odobryam_s 05 апреля 2018 | 15:02
topolivan: Насчет права срать есть разногласия. Но только о размере пошлины на это право. Следите за ценами на нефть. Именно от них зависят ваши налоги на все.
moskalito 05 апреля 2018 | 14:52
Ввести запрет на пописать, погадить, поесть, поспать. У нашей Госдуры еще на много лет работы
odobryam_s 05 апреля 2018 | 14:56
Вообще-то, все это уже и так есть!
andy66 05 апреля 2018 | 14:58
у россиян единственное разрешенное действие - смотреть первый канал ТВ
ivfn 05 апреля 2018 | 15:25
andy66:
Почему так. У вас ,сударь,непроверенная информация. У нас в нашей деревне Кузякино у всех 150 каналов,только крути- верти
mamiluk 05 апреля 2018 | 15:11
Зачем так сложно....сразу в карцер!Смотрите что творят...как можно выживать на такой территории?????...кто то за поребриком переводит дух....кто вовремя эвакуировался из мордора.
compare 05 апреля 2018 | 15:19
это что же,ежели все эти "стращалки",применить враз,получается,человеку предлагают:"сделай одолжение,сдохни"?
dimavosko 05 апреля 2018 | 15:20
И что характерно.
Депутату Слуцкому не запретят рассекать на служебном мерсе, нарушая ПДД.
alena01 05 апреля 2018 | 15:21
А не проще заменить всю правовую базу России на один закон с простым текстом: " В России запрещено. За нарушение запрета - воздействие."
И судам будет проще, и рабам понятнее...
alger 05 апреля 2018 | 15:24
а не проще ли сразы вввввввввести коменданский режим
avomix 05 апреля 2018 | 15:29
Страна и народ в жопе...
Собянин хороший!
Путин, хороший!
Владимир Владимирович!
Вся надежда на Вас!!!
Ну придумайте НАМ , пожалуйста,
ЕЩЁ что-нибудь новенькое...
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