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14:32, 05 апреля 2018

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией

Запись разговора была обнародована в эфире телеканала «Россия 1», при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, которую предоставила Виктория. Отвечая на вопрос, все ли нормально у Сергея Скрипаля, Юлия ответила – «все нормально, сейчас отдыхает, спит. Ни у кого непоправимых вещей нет. Я скоро выписываюсь, все окей». Виктория Скрипаль уточнила, что Юлия сама позвонила ей из Лондона после того, как племянница Скрипаля заявила СМИ, что ей не дают общаться с родственниками. Ранее Виктория Скрипаль заявила, что собирается поехать в Лондон и забрать Юлию в Россию.

Комментарии

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splin2 05 апреля 2018 | 14:34

Если действительно будет доказано, что за покушением на Скрипалей стоит Россия,то репутация последней будет надолго законсервирована ниже плинтуса.
Пока же Россия всеми средствами ведет психологическую "разведку боем" с целью подобрать "антидот" против этого обвинения, а Великобритания не раскрывает до конца все карты, давая РФ возможность самой загнать себя в угол..

evgolius7 05 апреля 2018 | 14:40

Теперь главный эксперт в деле об отравлении в Солсбери - это племянница Сергея Скрипаля Виктория.
По её авторитетному утверждению, все дело в рыбке.
И эта патриотка начала пургу гнать.
Как тот папаша , у которого семья сгорела , а он про майдан балаболил.
Наши своих не сдают...а банально продают.

gordy 05 апреля 2018 | 14:42

"....ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи,..."


Пранкер индастриз?

ukov 05 апреля 2018 | 14:55

gordy:
Пранкер индастриз?
___________________________________
нет, это пранкер -велопедик arye_11

eniro 05 апреля 2018 | 14:58

gordy: - Таня, кто такая тетя Нина из Тбилиси, не знаешь? - Нет. И я не знаю.(с)

idshoohov 05 апреля 2018 | 14:59

evgolius7:
Да, похоже, что решили подключить племянницу

evgolius7 05 апреля 2018 | 15:09

idshoohov:
А её уже вчера по зомбоящику пиарили....

boseal 05 апреля 2018 | 15:23

evgolius7: Да-да, друг мой, все кто думают иначе - враги и сумасшедшие. Есть два мнения - одно Ваше, а второе неправильное.

zapadnay 05 апреля 2018 | 14:42

Виктория заявила, что «хочет забрать Юлию». А что согласие уже получено?

kondrakr 05 апреля 2018 | 14:45

zapadnay: А ей в дорогу шприц дадут такой специальный. Колешь - и через пять минут уколотый дает согласие на всё.

jetsam 05 апреля 2018 | 15:14

zapadnay: канэшна.
за живую юлию - 2 лимона.
за предъявление в противном случае - лимон.
вот и все согласие.
* а дальше в райполиклинику и долечивать. врачи у нас лучше.

evgolius7 05 апреля 2018 | 15:24

jetsam:
России надо вернуть её кровь из носа!
Надо же выяснить...почему не умерла?
И доработать , что бы в следующий раз не было осечек.
А то вдруг англичане нашу военную тайну разнюхают и антидот придумают?
Тогда годы работы коту под хвост.

andreyoo 05 апреля 2018 | 15:24

zapadnay: А что согласие уже получено?
---
Согласие от кого?

noxepy666 05 апреля 2018 | 14:42

splin2: Абсолютли. Еще задолго до самого факта адской агрессии России на территории доброй старой Англии, западных свободных и просвещенных общечеловеков стали готовить к сему действу. Сначала в Англии прошел сериал "Ответный удар". Русские террористы травят людей газом Novchok. Потом пошел новый сезон "Родины". Лютые русские террористы травят граждан США химическим оружием. Совпадение? Не думаю. Расскажите мне про распятых мальчиков, например?

scullll 05 апреля 2018 | 14:46

splin2: Утешай себя, хомячок. Верь в святую гречку и отравленную гречку, но смотри рано или поздно придется ответить за враньё.

tvitov66 05 апреля 2018 | 14:52

scullll: / ... ответить за враньё

Только нацЛидеру про такое не говори, а то он опять расстроится недели на две

kissa_ 05 апреля 2018 | 15:02

tvitov66:

Кому нужен твой пидарский нацлидер навальный?
Видать ты конченный дбл блд.

nikitin43 05 апреля 2018 | 15:04

tvitov66: в госдуме готовится закон о трауре который объявлять когда жертв больше 5 тыс , запрет на информацию и личные беруши путену.

rktq 05 апреля 2018 | 14:51

splin2: /репутация последней будет надолго законсервирована ниже плинтуса./

Англии кажется, что раздувая дело отравления Скрипалей тем самым дискредитирует авторитета России, на самом деле бриты своими действиями подрывают авторитет и имидж ОЗХО и других институтов по нераспространению ХО, что очень угрожает безопасности всего мира.

serg_anat 05 апреля 2018 | 14:51

splin2: ну ну.. А если не будет доказана? Чья репутация будет законсервирован ниже плинтуса..??

andreyoo 05 апреля 2018 | 14:56

splin2: а Великобритания не раскрывает до конца все карты, ...
---
Хомячек, стебешься чтоль?
А может у Британии карт-то больше и нет.
Мы еще не забыли как амеры рассказывали, что у них есть данные указывающие на вину России в катастрофе Боинга, когда тот еще земли не коснулся. Но так ничего и не показали.И только верные хомячки все повторяли, что все у амеров есть, они это просто "покажут когда нужно". А нужно было уже почти 4 года как.

sveklotron_7 05 апреля 2018 | 14:36

Скалы, вешайтесь!
Вслед за Германией Финляндия дала разрешение на строительство «Северного потока — 2».
Остались только Швеция и Дания, которые даже если и не дадут добро их водные зоны легко обходятся.

anticolorad 05 апреля 2018 | 15:20

sveklotron_7: как радостно портянке, что ресурсы страны будут продавать больше и быстрее! Ведь ей достанется...нихера, кроме 11.80 за этот дебильный пост

sveklotron_7 05 апреля 2018 | 15:28

anticolorad: Ресурсы не будут "продавать больше и быстрее", идиот.
Они будут идти по в том же объеме, но по другому маршруту, и не придется платить свинорылым ублюдкам в Кастрюлии, чтобы они на вырученные бабки убивали русских в Донбассе.
Я доступно излагаю, прокладыш? Ну вот и ладненько.

ze_danil 05 апреля 2018 | 15:20

sveklotron_7:
чувырла, а тебе с этого какой прибыток или это ты за начальника радуешься?

sveklotron_7 05 апреля 2018 | 15:25

ze_danil: Мне радость и прибыток в том, что вы опять свое говно схавали. Любо-дорого посмотреть))

alexandr_l 05 апреля 2018 | 15:26

sveklotron_7: и вот тогда заживем!

idruker 05 апреля 2018 | 14:38

Простите, зачем бы Виктории Скрипаль публиковать частный внутрисемейный разговор?

noxepy666 05 апреля 2018 | 14:39

idruker: Думаю, Путин заставил. Другие версии есть?

zik14 05 апреля 2018 | 14:57

idruker: Вы как с Луны свалились. Всем очевидно, что ее заставил крававый теран. С большой вероятностью...

ukov 05 апреля 2018 | 15:00

idruker:
Простите, зачем бы Виктории Скрипаль публиковать частный внутрисемейный разговор?
___________________________________________________________
Понимаете, английская фемида наложит арест на имущество Скрипалей.
И поминай наследство как знали!

sg80g 05 апреля 2018 | 14:40

- Это что за вой в Солсбери? Собака Баскервилей?
- Нет, это сэра Скрипаля кормят гречкой!
Спасибо что племянница вмешалась, не дала англам добить дочку.. И врать родственнице Юлии будет стыдно, может и не купят ее "показания" британские лживые пидорасы..

gregor 05 апреля 2018 | 14:44

Племянница Сергея Скрипаля Виктория сообщила, что сегодня общалась по телефону со своей двоюродной сестрой Юлией
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ну раз по телевизору показывали ,да ещё по " России -1 " ,то точно "правда " .
Они все отравились рыбой и сейчас бегают , оба , по палате и кричат -" мы за Путина . Лично я ,как и 88 % голосовавших за Путина во всё это верю .
Если не веришь не патриот .

podwodnik 05 апреля 2018 | 14:48

Какая активная Виктория вдруг нарисовалась. Где она была со своими заявлениями когда близкие были в коме? Поеду, заберу! Можно подумать что чемодан :).

apels 05 апреля 2018 | 14:49

Так это пранкер Вован!

ukov 05 апреля 2018 | 15:04

apels:
Так это пранкер Вован!
___________________________________________
Скорее всего, Вольнов то вроде арестован?

sasass 05 апреля 2018 | 14:51

ТВ разве можно верить и особенно РФскому ....

goshan31 05 апреля 2018 | 14:53

Это типа новый Летчик Карлос?!

(комментарий скрыт)

jetsam 05 апреля 2018 | 15:12

@при этом ведущий предупредил, что не может гарантировать подлинность записи, @
успокойтесь. чтобы наше нквд и не прослушало? и не установила? и не подтвердило?
отродясь такого не было.
исполнитель лично звонил племяшке из кабинета. чего скрывать-то?

konogen 05 апреля 2018 | 15:29

На месте Юлии я трижды подумал бы - надо оно в РФ?... Папа уж точно без желания на такую афёру.

(комментарий скрыт)

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